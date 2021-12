Zwei Brüder wollen die Darts-Welt erobern

Der Wiener Rusty-Jake Rodriguez, 20, träumt gemeinsam mit seinem Bruder Rowby-John von perfekten Würfen bei der WM – und dem Darts-Thron.

Die Stimme von Rusty-Jake Rodriguez ist am Dienstag so arg in Mitleidenschaft gezogen, dass er den Schriftverkehr gegenüber dem Telefonat vorzieht. „Meiner Stimme geht es nach dem Geschrei auf der Bühne nicht so gut“, schreibt der 20-Jährige der „Presse“ nach seinem Auftaktsieg bei der Darts-WM in London Montagabend. „Es war mein erster Sieg vor TV-Kameras. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten, alles musste raus.“