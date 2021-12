Arbeiterquelle Osteuropa versiegt

Die EU-Osterweiterung legte für Firmen in Österreich ein schier unerschöpfliches Potenzial an Arbeitskräften frei. Doch die Arbeit in Österreich wird für Migranten unattraktiver.

Der Ungar als Kellner oder Koch gehört zu Österreich wie die Verkäuferin aus Deutschland, der Elektriker aus Polen und die Pflegerin aus Rumänien. Von 3,85 Millionen unselbstständig Beschäftigten haben 871.000 keine österreichische Staatsbürgerschaft. Die größte Gruppe sind die Deutschen, gefolgt von Ungarn und Rumänen. So manche Branche würde ohne Ausländer regelrecht kollabieren: Im Tourismus beispielsweise ist jede zweite Stelle mit einem Ausländer besetzt.