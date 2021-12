BMG kaufte Musikrechte von US-Band ZZ Top

(c) APA/AFP/ANDER GILLENEA (ANDER GILLENEA)

Archivbild von Dusty Hill (li) and Billy Gibbons.

Die Rockband verkaufte mehr als 50 Millionen Alben. Über den Kaufpreis gibt es keine Angaben. BMG und KKR verfügen nun über „die gesamten Musikinteressen“ der Rock-Ikonen.

Das Musikunternehmen BMG hat nach eigenen Angaben Musikrechte der US-Rockband ZZ Top gekauft. Zusammen mit der Beteiligungsgesellschaft KKR hätten sie "die gesamten Musikinteressen" der amerikanischen Rock-Ikonen erworben, teilte BMG am Dienstag in Berlin mit. Zum Kaufpreis wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

"Der Deal mit ZZ Top beinhaltet die Übernahme ihres Verlagskatalogs sowie der Einnahmen aus der Verwertung ihrer Aufnahmen und Aufführungslizenzen", hieß es in der Mitteilung. ZZ Top hätten weltweit mehr als 50 Millionen Alben verkauft.

Konzerteinnahmen brechen weg

Immer mehr Musikerinnen und Musiker trennen sich von ihren Songrechten - beispielsweise Paul Simon, Neil Young oder Bob Dylan. In der Musikbranche lässt sich mit klassischen Tonträgern weniger Geld verdienen. Wegen der Pandemie sind auch Konzerteinnahmen weggebrochen. Im Gegenzug sind der Streaming- und Serien-Boom für die Branche wertvoller geworden.

Das Musikunternehmen BMG gehört zum Bertelsmann-Konzern. Im März hatte BMG bekanntgegeben, eine Partnerschaft mit dem US-Finanzinvestor KKR einzugehen, um schneller auf dem internationalen Musikmarkt wachsen zu können. KKR ist derzeit in Deutschland auch in der Medienbranche aktiv und am Medienkonzern Axel Springer ("Bild", "Welt") als Großaktionär beteiligt.

(APA/dpa)