Draghi-Dilemma erschwert Kampf um Quirinal

Was will Mario Draghi?

Bis Februar soll das Parlament einen neuen Staatschef wählen. Das könnte Italien ins Chaos stürzen.

Nach den turbulenten letzten Jahren erhält die Regierung in Rom heuer ein Zeugnis voller „Sehr gut“ – und zwar von prominenter Stelle: Erfolgreiches Pandemie-Management bei gleichzeitigem Reformeifer und einer starken Wirtschaftsperformance beeindruckten sogar den sonst so kritischen „Economist“, das britische Magazin kürte Italien zum „Land des Jahres 2021“. Wobei am strahlenden römischen Horizont bereits Sturmwolken sichtbar werden, die auch der Economist-Redaktion Angst machen: Ab Jänner wählt Italiens Parlament einen neuen Staatspräsidenten.