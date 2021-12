Biden stellt Militär für Omikron-Notfall bereit

(c) REUTERS (EVELYN HOCKSTEIN)

US-Präsident Joe Biden ließ alle Weihnachtspartys in seinem Amtsbereich absagen.

Der Präsident schwört die Nation auf neue Belastungsprobe ein und ordert 500 Millionen Schnelltests.

Die „Einschläge“ kamen dem Präsidenten zuletzt immer näher. Im Senat haben sich drei Parlamentarier mit dem Coronavirus angesteckt: die Demokraten Elizabeth Warren und Cory Booker sowie der Republikaner Larry Hogan. An Bord der Air Force One hatte Joe Biden selbst Kontakt mit einem – wie sich herausstellte – infizierten Mitarbeiter, weshalb er sich jeden zweiten Tag einem Test unterzieht. Die Weihnachtspartys, mit ihrem Meet & greet stets eine große Sache in Washington, hat er ohnehin ganz abgesagt.