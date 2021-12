Worum es in der Causa Wolf geht

Ein ungewöhnlicher Steuernachlass für den Unternehmer Siegfried Wolf wirft Fragen auf. Die WKStA ermittelt unter anderem gegen den früheren Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid.

Siegfried Wolf gehört spätestens seit der Übernahme des MAN-Werkes in Steyr zu Österreichs Top-Industriellen – und er hat enge Kontakte in die Politik, auch zur ÖVP. So ist bekannt, dass Sebastian Kurz ihn zum Aufsichtsratschef der staatlichen Beteiligungsgesellschaft Öbag machen wollte. Dieser enge Konnex macht die Ermittlungen brisant, die am Montag aufgrund von Recherchen des „Falter“ bekannt geworden sind und die zu mehreren Hausdurchsuchungen geführt haben. Im Mittelpunkt steht wieder einmal Thomas Schmid, ehemals Generalsekretär im Finanzministerium: Er soll beteiligt daran sein, dass Wolf ungerechtfertigterweise eine Steuerschuld erlassen wurde. Alle Beteiligten bestreiten die Vorwürfe.