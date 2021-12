Wladimir Putins sowjetischer Traum

Vor 30 Jahren zerfiel die Sowjetunion. Russlands Präsident will die Uhr zurückdrehen. Marschieren deshalb an der ukrainischen Grenze Truppen auf?

Die Fahne mit Hammer und Sichel hatten sie schon ein paar Tage zuvor eingeholt und durch die russische Trikolore ersetzt. Am 31. Dezember 1991 hörte die Sowjetunion dann auf zu existieren. In den Worten von Wladimir Putin vollzog sich damals eine „Tragödie“ für viele Menschen. Offenbar auch für ihn persönlich. Der stolze KGB-Agent musste sein Geld als Taxifahrer verdienen. Zumindest behauptet er das in einer neuen TV-Doku.