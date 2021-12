Der Drohnenkrieg des Abiy Ahmed

Die Tigray-Rebellen in Äthiopien haben nach über einem Jahr Krieg ihren Rückzug in den Norden erklärt und wollen verhandeln. Der Regierungschef setzte auf unbemannte Kampfhilfe aus der Luft.

Einige knappe Worte im Kurznachrichtendienst Twitter reichen manchmal aus, um hart erkämpfte Erfolge mit einem Klick verloren zu geben. So geschehen in Äthiopien, wo sich Regierungstruppen und die Rebellen der nördlichen Region Tigray seit mehr als 13 Monaten in einem blutigen Krieg zerfleischen. In einem kurzen Tweet spät am Montagabend teilte der Sprecher der Rebellengruppe TPFL mit, die Aufständischen hätten sich aus den Regionen Amhara und Afar in Richtung Norden zurückgezogen. Nun hoffe man auf internationalen Druck auf die Regierungen von Äthiopien und Eritrea, um die Militäroperationen in Tigray zu beenden.