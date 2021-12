Leben und Sterben im Nachtzug

Drucken

Hauptbild • Der Nachtzug ist ein Zwischenreich; man hat ein Bett und ist doch unterwegs, Intimes und Öffentliches reiben sich aneinander, und oft entstehen dunkle Zwangsgemeinschaften: Bild aus der Neuverfilmung (2017) von Agatha Christies Krimi „Mord im Orient-Express“. • Twentieth Century Fox

Europas Nachtzüge haben die Fantasie der Künstler befeuert, nun erleben sie eine Renaissance: vom endlosen Morden im Orient-Express, Selbstfindungen im Schlafwagen und Lincolns gespenstischer letzter Reise.

Paris, Gare de l'Est: Von hier fuhr 1883 der erste Luxuszug Europas los – die Geschichte des Orient-Express begann, und damit auch die Geschichte der komfortablen Nachtzüge in Europa. Fast ein Jahrhundert lang war Paris Endstation des aus Istanbul kommenden, über Wien führenden legendären Fernzuges, der zum Symbol wurde für luxuriöses Reisen, Abenteuer und Sehnsucht nach dem „Orient“.

Endlich, nach so langen Jahren, erleben Europas Nachtzüge nun eine Renaissance – beginnend mit dem Nachtzug Wien–Paris, der seit 13. Dezember wieder fährt. Ob auch eine künstlerische Renaissance dieser Transportform kommt? Selbst die Zeiten, in denen die Popmusik den „Night Train“ besang, sind lang vorbei.