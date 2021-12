Wie ein zeitgenössisches Pompeji

Einblick in die Installation in der zentralen Halle des Belvedere 21.

Der Schweizer Künstler Udo Rondinone ist (allzu) erwachsen geworden: Sein raumfüllendes Tableau Tristesse wirkt wie die Fortsetzung seines Auftritts in der Wiener Kunsthalle vor 20 Jahren.

So geht dieses Jahr zu Ende: müde, schlapp und kraftlos. Wenn man sehen will, wie man sich fühlt, in angenehm anmutiger Überhöhung, wird man in der zentralen Halle des Belvedere 21 bestens bedient: Auf den schwarzen Steinplatten lungern, liegen, rasten sich 14 Figuren aus, lebensechte Abgüsse von Männern und Frauen, Tänzerinnen und Tänzern, das ist an den zarten Gliedern ablesbar. Beugt man sich zu ihnen hinunter, hockt sich neben sie, sucht die Augenhöhe, wird eine gewisse Befangenheit unausweichlich – die Silhouetten sind nicht geschlossen, sie tragen Furchen, es öffnen sich Klüfte, manche Extremität wird nur durch eiserne Schrauben gehalten.