Die Corona-Weihnachtsbotschaft

Keine Versprechen, keine Geschenke, nur ein Appell: Impfen, impfen, impfen. Joe Biden zeigte sich als verantwortungsvoller Krisenmanager. Und Naftali Bennett in Israel als Trendsetter.

Im zweiten Corona-Winter hat die Omikron-Variante von der Südhalbkugel aus die nördliche Hemisphäre wieder in Finsternis getaucht. Wenige Tage vor Weihnachten haben Staats- und Regierungschefs keine Geschenke in petto und keine Versprechen parat. Stattdessen sind die Verantwortungsvollen unter ihnen dazu verurteilt, den Bürgern ins Gewissen zu reden, an ihre Vernunft zu appellieren, sie auf die nächste Herausforderung vorzubereiten – und nicht dem Volk nach dem Mund zu reden.

Neulich sprach Joe Biden von einem „Winter der schweren Krankheit und des Todes“. So drastisch wollte sich der US-Präsident kurz vor den Feiertagen nicht an seine Landsleute wenden. Doch er machte in seiner Rede aus dem Weißen Haus am Dienstagabend deutlich, dass es nur eine Devise gibt: „Impfen, impfen, impfen“ als patriotische Pflicht. Er führte ausgerechnet Donald Trump als Kronzeugen an, um die hartnäckigen Impfgegner und Corona-Skeptiker vom einzigen Ausweg aus dem Schlamassel zu überzeugen. Eine Finte, die manchen Republikanern zu denken geben sollte.

Same procedure as last year

In Europa wissen viele Regierungschefs, was auf ihre Länder nach Weihnachten zukommt: ein neuer Lockdown im neuen Jahr. „Same procedure as last year“ sozusagen. Die Bürger ahnen es ohnehin längst. Doch Boris Johnson verschwieg den Briten die bittere Wahrheit aus Rücksicht auf seine bröckelnde Macht bei den Tories. Olaf Scholz bereitet Deutschland in Merkel-Manier Stück für Stück auf einen harten Lockdown vor, wie ihn Karl Lauterbach, sein Gesundheitsminister, in Aussicht stellt. Nur der Niederländer Mark Rutte zögerte nicht lang und verzichtete auf taktische Spielchen, als er seinem Land kürzlich den Pausen-Modus verschrieb.

Die Weihnachtsbotschaft kommt in diesen Tagen indessen aus dem Heiligen Land. Naftali Bennett, Israels Premier, gibt wie beim Boostern im Hochsommer den Trendsetter: Er forciert die vierte Impfung für die Über-60-Jährigen. Daran wird sich der Rest der Welt orientieren.