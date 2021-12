Holiday on Ice 2022 abgesagt

Die Pandemie machte Verlegung der europaweiten Tour der Show „Supernova“ auf den nächsten Winter notwendig. Die Termine in Wien und Innsbruck sind vorerst abgesagt.

Die Sprünge saßen, die Kostüme auch, die Tickets waren verkauft: Ab 19. Jänner hätte die Eisrevue „Supernova“ in der Wiener Stadthalle zu sehen sein sollen. Nun haben die Produzenten von Holiday on Ice bekanntgegeben, dass die Show "Supernova" in diesem Winter in Wien und Innsbruck nicht zu den angekündigten Terminen stattfinden kann. Wegen neuer Corona-Beschränkungen in mehreren europäischen Ländern musste die Tour nach nur drei Vorstellungstagen abgebrochen werden. Holiday on Ice hofft, 2023 zurückkehren zu können.

Show mit Tradition

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts tourt die Eisrevue mit verschiedenen Shows und Produktionen um die ganze Welt, sie hält den Rekord als meistbesuchte Eisshow aller Zeiten. Schon in der Saison 2020 musst die jährliche Show ausfallen. Auch heuer bieten die anhaltenden und sich schnell verändernden Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen bei internationalen Reisen für das Tourneepersonal keine ausreichende Planbarkeit für weitere Auftritte. Daher habe man sich entschieden, die Show auf die kommende Saison zu verlegen.

Bereits gekaufte Tickets für "Supernova" behalten für die neuen Termine im Jahr 2023 ihre Gültigkeit und müssen nicht getauscht werden. Sollte der neue Termin nicht wahrgenommen werden können, besteht die Möglichkeit der Refundierung bei der zuständigen Vorverkaufsstelle. Wer sich troz Absage den Spaß und die Vorfreude nicht verderben lassen will, kann sich hier in Stimmung bringen.

