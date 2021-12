Omikron beeinträchtigt Zugverkehr in Großbritannien

(c) APA/AFP/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN)

Die neue Covid-Variante führt zu zahlreichen Erkrankungen bei Belegschaft. Wales bestraft Arbeitnehmer, die nicht von Zuhause arbeiten.

Die Folgen der raschen Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron zeigen sich in Großbritannien im Zugverkehr. In der vergangenen Woche fielen nach Angaben der Rail Delivery Group 5,2 Prozent der Züge aus, wie die BBC am Mittwoch berichtete - der Durchschnitt liegt bei knapp 3 Prozent. 8,7 Prozent der Belegschaft ihrer Mitgliedsunternehmen seien krankgemeldet - unter anderem wegen Covid-19, heißt es von dem Branchenverband.

Die Omikron-Variante, die in England und Schottland bereits vorherrschend ist, hat die Fallzahlen in ungekannte Höhen schnellen lassen. Zuletzt wurden in Großbritannien rund 90.000 Corona-Fälle pro Tag gemeldet. Die Bahngewerkschaft RMT, die zusätzlich an einigen Tagen für bessere Arbeitsbedingungen zum Streik aufgerufen hat, rechnet mit schwerwiegenden Störungen im Bahnverkehr.

Auch an den Weihnachtstagen müssen sich Fahrgäste darauf einstellen, dass ihre Zugreisen nicht wie geplant verlaufen. Der Zugbetreiber LNER, der Verbindungen an der Ostküste der Insel betreibt, verringerte die Zahl seiner Verbindungen "wegen einer Zunahme der Beschäftigten in Corona-Quarantäne". Von anderen Zugunternehmen gibt es ähnliche Meldungen. Passagiere werden aufgerufen, umzubuchen und ihre Reisen möglichst frühzeitig anzutreten.

Schottland und Wales beschließen strengere Regeln

Anders als England haben Schottland und Wales wegen der wesentlich ansteckenderen Omikron-Variante neue Corona-Beschränkungen angekündigt. So soll die öffentliche Silvesterparty in Edinburgh wegen der steigenden Zahl von Covid-Fällen abgesagt werden. Live-Sportveranstaltungen sollen ab dem 26. Dezember "praktisch zuschauerfrei" sein. Regierungschefin Nicola Sturgeon forderte die Menschen zudem auf, bis mindestens zur ersten Jännerwoche "so viel wie möglich zu Hause zu bleiben".

Sturgeons Ankündigung folgt auf noch strengere Maßnahmen, die in Wales verkündet wurden. Dort müssen nun alle Sportveranstaltungen hinter geschlossenen Türen abgehalten werden. Außerdem wurde bekannt, dass die walisischen Behörden nun Geldstrafen verhängen können, wenn Menschen nicht von Zuhause aus arbeiten. Nach der am Montag erfolgten Änderung von einer bloßen Empfehlung zu einer gesetzlichen Verpflichtung zur Heimarbeit können die Betroffenen mit einer Geldstrafe von 60 Pfund (70 Euro) belegt werden, wenn sie keine "angemessene Begründung" vorbringen können. Arbeitgebern drohen Strafen von bis zu 10.000 Pfund, wenn sie ihren Mitarbeitern wiederholt nicht erlauben, von zu Hause aus zu arbeiten.

Boris Johnson unter Druck

In London hat sich der wegen mutmaßlicher Verfehlungen in der Pandemie unter Druck stehende Premierminister Boris Johnson bisher nicht zu verschärften Maßnahmen für England durchringen können. Er steht unter Druck, weil er an einer nicht regelkonformen Feier von Mitarbeitern im Garten seines Regierungssitzes teilgenommen haben soll. Zuvor hatten Berichte von einer Weihnachtsfeier während des Lockdowns vergangenes Jahr für Aufsehen gesorgt.

Nachdem Johnson wegen der auf Rekordniveau steigenden Infektionszahlen neue Kontaktbeschränkungen erließ, stimmten vergangene Woche fast hundert Abgeordnete seiner Partei gegen die Maßnahmen. Der bisherige Brexit-Minister David Frost trat aus Protest zurück. Johnsons Partei erlitt zudem bei einer Nachwahl zum Unterhaus eine herbe Niederlage.

(APA/dpa)