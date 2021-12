In Großmutters Küche

Ein Stück Südtiroler Tradition halten Franziska Heiß und ihre Großmutter Maria Rungger in einem Buch fest.

Maria behauptet, das Rezept reicht für zwei Personen, in Wahrheit werden aber mindestens drei davon satt. „Es sind eben doch Oma-Portionen“, kommentiert Franziska Heiß die großzügig bemessenen Mengenangaben in ihrem Kochbuch „Oma Marie kocht“. Die junge Grafikdesignerin hat an der New Design University in St. Pölten studiert. Aus ihrem Abschlussprojekt wurde ein Kochbuch, das sie zusammen mit ihrer Großmutter Maria Rungger erarbeitet und nun im Raetia Verlag veröffentlicht hat. „Wir wollten ihre Rezepte schon lang niederschreiben, das war ein schöner Anlass“, sagt Heiß.

Franziska Heiß und ihre Großmutter Maria Rungger Fabian Wallnöfer

Dialektale Ausführungen

Fünf Brüdern war Maria Rungger die eine Schwester — „und sel a teifilische!“, hieß es zumindest in ihrer Heimat im Südtiroler Sarntal. Rungger führte die Küche in der „Hudrhitt“ in Weißenbach, ein Wirtshaus mit holzverkleideter Stube, langen Gemeinschaftstischen und traditionellen, einfachen Gerichten, die besonders viel Anklang unter Besucherinnen und Besuchern fanden. Ihre ersten drei Lebensjahre verbracht Enkelin Franziska Heiß dort, schlief inmitten der Gäste im Kinderwagen. Kaum war sie groß genug, begann sie der Großmutter die Rezepte nachzukochen.