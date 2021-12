Weiterhin quietschvergnügt in der zweiten Staffel „Emily in Paris“

Neue Outfits, gleicher Stil - so gibt sich die zweite Staffel der Online-Serie modisch. Für Netflix ist sie auch der Versuch einer neuen Monetarisierungsstrategie.

Im letzten Jahr hat die Netflix-Serie „Emily in Paris“ ordentlich für Aufsehen gesorgt und es mit 58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern direkt in die Top-10 der meistgestreamten Netflix-Serien geschafft. Der Inhalt: Die junge Amerikanerin Emily verschlägt es aus beruflichen Gründen nach Paris. Dort tritt sie mit amerikanischer Nonchalance ganz schön oft ins Fettnäpfchen: Sie kann kein Französisch, hat wenig Verständnis für europäische Bürokultur und kleidet sich so bunt und auffällig, dass es in der Modehauptstadt Paris nur zur ungewollten Sorte Aufmerksamkeit führen kann.

Wie die Protagonistin Emily sich für ihr Temperament einiges anhören muss, gab es auch an der Serie selbst Kritik. Und das nicht nur wegen einer übertrieben klischeehaften Darstellung eines weißen Frankreichs, sondern auch wegen der überzogenen und unrealistischen Outfits der Charaktere.

Bloß kein Realismus

Eine möglichst realitätsgetreue Darstellung französischer Stilsicherheit scheint aber gar nicht das Ziel der Kostümausstatterinnen Marylin Fitoussi and Patricia Field, bekannt für die legendären Outfits von „Sex and the City“, gewesen zu sein. Gerade die romantisierend-verklärende und übertrieben positive Sicht der Protagonistin, die sich eins zu eins in ihrer Art sich zu kleiden niederschlägt, war mitverantwortlich für den Erfolg der Serie, sie half dem grauen Pandemiealltag zumindest kurzfristig zu entfliehen.

Auch Storyline und Outfits der zweiten Staffel, ab 22. Dezember auf Netflix zu sehen, versprechen alles andere als Langeweile. Emily (Lily Collins) hat sich dem französischen Savoir-vivre schon etwas angepasst und sich in ein erstklassiges Dreiecksverhältnis hineinmanövriert, ihrem modischen Stil - frei nach dem Motto „mehr ist mehr“ - ist sie trotzdem treu geblieben.

Auch die zweite Staffel kommt nicht ohne buntes Barret aus. (c) imago images/Picturelux

Neben farblich abgestimmten Ton-in-Ton-Ensembles, spielen etwa ein Anouki-Kleid mit Puffärmeln und Herzchen-Prinz oder ein silberfarbener Metallic-Hosenanzug von Emilys Vorgesetzter Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) tragende Rollen.

Emily (Lily Collings) mit Mindy (Ashley Park) und Camille (Camille Razat). (c) imago images/Picturelux

Netflix Tor zur Modebranche

Dass es sich bei der Inszenierung von „Emily in Paris“ als Modeserie um einen bewussten Schachzug des erfolgreichen Streaminganbieters Netflix handelt, um in einer weiteren wirtschaftlich relevanten Domäne Fuß zu fassen, zeigt der speziell für die zweite Staffel der Serie ins Leben gerufene Onlinestore. Gemeinsam mit der multinationalen Mediengruppe Viacom CBS wird Netflix ab 22. Dezember Looks von AZ Factory, Schmuck von Roberto Coin und Kleidung von Maison Michel, Goossens Paris, Causse Gantier und Barrie anbieten. Alles Produkte, die in der Serie an Hauptdarstellerin Lily Collins oder einer der anderen Figuren zu sehen sind.

Halsketten, Sonnebrillen und Ohrringe sind aber nicht die einzigen Dinge, die man in dem Store erstehen kann. Auch Makronen des Pâtissiers Pierre Hermé finden sich dort. Im Jänner soll der Shop sogar noch um weitere Produkte erweitert werden. Fans dürfen sich übrigens noch über etwas anderes freuen - Gerüchten zufolge, soll es bald auch eine weitere, dritte Staffel geben.

(chrima)