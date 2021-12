2269 Neuinfektionen und 29 Todesfälle

Seit gestern haben sich 2269 Menschen in Österreich mit dem Coronavirus infiziert. 1587 Covid-19-Patienten werden in den Spitälern behandelt, 459 davon auf den Intensivstationen. 29 Infizierte sind verstorben.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hält sich in Österreich seit ein paar Tagen um die 2000. Heute melden die Ministerien 2269 neue Fälle. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt damit bei 2420. Vor einer Woche wurden noch 4224 Neuinfektionen verzeichnet. Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt erstmals seit dem 20. Oktober wieder unter 200 (189,7).

In den Krankenhäusern sind die Zahlen weiterhin hoch, doch es mussten zuletzt immer weniger Corona-Patienten stationär betreut werden. Mit heutigem Stand sind 1587 Patienten in den Spitälern, das ist im Vergleich zum Vortag ein Rückgang um 118. Auf den Intensivstationen müssen österreichweit derzeit 459 Schwerkranke betreut werden. Damit brauchen 18 weniger Patienten eine intensivmedizinische Behandlung als am Vortag und rund 100 weniger als noch vor einer Woche.

Innerhalb der letzten 24 Stunden haben 29 Personen mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren. Seit Beginn der Pandemie gab es 13.567 Todesopfer. Allein innerhalb der letzten Woche sind 234 Menschen verstorben.

Technische Probleme in Salzburg

Die meisten Neuinfektionen gibt es heute mit 687 in Wien. In Niederösterreich waren es 507 neue Fälle, in Oberösterreich 458, in Tirol 331, in der Steiermark 304, in Vorarlberg 171, in Kärnten 121 und im Burgenland 74. In Salzburg wurden am Vortag aufgrund von technischen Problemen zu viele Neuinfektionen gemeldet. Dadurch kommt es heute zu einer Datenbereinigung und das Bundesland meldet -384 Neuinfektionen. Tatsächlich wurden gestern in Salzburg 109 Neuinfektionen verzeichnet und heute 128.

Die höchste Inzidenz unter den Bundesländern hat derzeit Vorarlberg mit 349,7. An zweiter Stelle liegt Tirol mit 300,1. Bis auf Kärnten (208,2) verzeichnen derzeit alle anderen Bundesländer eine Sieben-Tages-Inzidenz unter 200. In Oberösterreich liegt sie bei 184,7, in Niederösterreich bei 175,7, in Wien bei 166,8, in der Steiermark bei 163,6 und in Salzburg bei 138. Das Burgenland hat mit 116,6 die niedrigste Inzidenz.

(red.)