Causa Wolf: Schmid-Chats untermauern Bestechungsvorwurf

Der Unternehmer traf sich mit einer Finanzamtsleiterin, handelte mit ihr einen Steuernachlass aus und unterstützte sie bei der Bewerbung für einen neuen Job.

Am Dienstag hatte der Unternehmer Siegfried Wolf noch darauf gepocht, dass gegen ihn kein Finanzstrafverfahren läuft. Das mag richtig sein, sehr wohl laufen aber Ermittlungen gegen ihn wegen eines wesentlich schwerwiegenderen Vorwurfs: Es geht um Bestechung. Wolf soll, so der Verdacht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, einer Finanzbeamtin geholfen haben, Vorständin des Finanzamtes Baden zu werden und im Gegenzug einen Steuernachlass von 630.000 Euro erhalten haben.

Wieder einmal sind es die Chatprotokolle von Thomas Schmid, einstiger Chef der staatlichen Beteiligungsgesellschaft Öbag und davor Generalsekretär im Finanzministerium, die den Verdacht untermauern. Dies geht aus dem Hausdurchsuchungsbefehl der Finanzbeamtin K. hervor, gegen sie wird gegen Bestechlichkeit ermittelt.

Die Sache selbst ist seit zwei Tagen bekannt: Der Unternehmer Siegfried Wolf, früher Magna-Chef, jetzt Eigentümer des MAN-Werkes in Steyr, musste sieben Millionen Euro Steuern nachzahlen, weil weder er noch das zuständige Finanzamt Wiener Neustadt bemerkt hatten, dass sich das Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz geändert hatte. Ein interessantes Detail aus dem Hausdurchsuchungsbefehl: Diese sieben Millionen Euro waren bereits ein Verhandlungsergebnis und das Resultat massiver Intervention Wolfs im Finanzministerium und beim damaligen Finanzminister Hans Jörg Schelling.

Wolf, der diese sieben Millionen Nachzahlung ursprünglich angestrebt hatte, wollte dann aber noch weniger zahlen und nutzte seine Kontakte zum damaligen Generalsekretär Schmid. Da die zuständigen Beamten im Finanzministerium eine Reduktion der Steuerschuld ablehnten, wählte Wolf den Weg über Finanzamtsleiterin K. Aus den Chats geht hervor, dass sich die beiden in der Raststätte Guntramsdorf trafen. „Thomas guten Morgen. Ich habe mit der Dame aus Wiener Neustadt geredet. Sie will Baden“, heißt es in einer bezeichnenden Nachricht von Wolf an Schmid.

„War das Hearing unserer Dame für Baden gestern ok“

Für die Staatsanwaltschaft ist damit der Verdacht klar: Wolf bekam seinen Steuernachlass, die Beamtin im Gegenzug ihr Wunschfinanzamt. Für die Umsetzung brauchte der Unternehmer die Unterstützung durch Schmid, der als oberster Beamter im Finanzressort Einfluss auf Stellenbesetzungen hatte. Wolf kümmerte sich auch darum, ob K. den Posten tatsächlich bekommt. „Lieber Thomas, war das Hearing unserer Dame für Baden gestern ok“, fragte er bei Schmid nach. Der antwortete mit vier erhobenen Daumen.

Aber warum half Thomas Schmid, gegen den nun als Beitragstäter ebenfalls wegen Bestechung ermittelt wird, dem Unternehmer? Die Motive werden wohl noch geklärt werden müssen, aufschlussreich ist aber ein Chat Schmids mit seinem Kabinettsmitarbeiter K. Im Zuge der Diskussion, wie ein Steuernachlass für Wolf zu bewerkstelligen wäre, schreibt Schmid: „Vergiss nicht - du hackelst im ÖVP-Kabinett!! Du bist die Hure für die Reichen!“ Die Antwort des Mitarbeiters: „Danke, dass wir das so offen besprechen können!“