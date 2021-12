US-russische Sicherheitsverhandlungen sollen in Kürze beginnen

Russlands Außenminister Lawrow deutet Gesprächsbeginn für Jänner an. Es geht um ein Ende der Nato-Osterweiterung und sogar ein Zurückrollen der Nato-Aktiviäten aus ihren östlichen Mitgliedern wie Polen und den baltischen Staaten.

Russland und die USA beginnen Anfang des nächsten Jahres mit Verhandlungen zur Entschärfung der aktuell sicherheitspolitisch und militärisch kritischen Lage in Osteuropa - das gab zumindest Russlands Außenminister, Sergei Lawrow, am Mittwoch bekannt. Bei den Gesprächen werde es insbesondere auch um westliche Sicherheitsgarantien gegenüber Russland gehen.

Seit Wochen sorgen größere russische Truppenkonzentrationen an einigen Positionen nahe der ostukrainischen Grenze sowie im Norden der Halbinsel Krim, also südlich der Ukraine, für Nervosität dort sowie in der Nato, die mit dieser eine Partnerschaft hat. Aus Militärkreisen heißt es da und dort, eine größere Militäraktionen gegen die Ukraine sei im Jänner oder Februar einigermaßen wahrscheinlich.

Eine Frage der Kräfte

Bisher ist die Rede von mindestens 100.000 russischen Soldaten in Grenznähe. Allerdings ist das angesichts der potentiellen Größe des Kampfraums, der Verteilung dieser Kräfte auf mindestens drei Operationsachsen sowie der notwendigen Verdünnung angreifender Verbände im Laufe von Vorstößen nicht wirklich viel. Im Ernstfall kommt es also auf die jeweilige geografische Absicht des Angreifers hinsichtlich des Kampfraums an, was mit solchen Kräften erreicht werden soll bzw. kann. Allerdings hieß es zuletzt auch, die Russen könnten ihre operativen Kräfte sehr schnell auf mehr als 175.000 Mann bringen.

Russland dementiert jegliche offensive Absicht. Vielmehr ist aus dem Kreml die Rede, dass man sich durch die Präsenz bzw. Verlegung von Truppen anderer Nato-Staaten nach Lettland, Litauen, Estland, Polen und Rumänien bedroht sehe. Dazu komme das anhaltende Flaggezeigen der Nato mit Schiffen im Schwarzen Meer sowie - vor allem - die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine und Georgien.

Präsident Wladimir Putin sagte am Montag, er sehe keinen Raum für ein Nachgeben in diesem Streit mit dem Westen, ganz besonders hinsichtlich der Ukraine und Georgiens. Man sei eventuell zu einer „scharfen Reaktion" gezwungen, wenn der Westen „seine aggressive Linie" nicht aufgebe. Letztlich gehe es um rechtlich bindende Zusagen der Nato bzw. eben Sicherheitsgarantien.

Polnische Leopard-II-Panzer imago/Christian Thiel

Der Nato-Spitze in Brüssel sowie Washington wurden bereits Forderungslisten und sogar ein kompletter Vertragsentwurf veröffentlicht. Insgesamt fordert Moskau etwa ein Ende der Lieferung bestimmter Waffen an Georgien und die Ukraine und ein Ende der Nato-Aktivitäten mit Truppen und Ausbildern dort.

Rückabwicklung der Nato auf Stand vor 1997?

Staaten, die einst Teil der UdSSR waren, sollen nicht neu in die Nato eintreten dürfen. Das bezieht sich aktuell vor allem auf die Ukraine und Georgien. Darüberhinaus solle die Nato aber auch ihre militärischen Operationen in jenen ihrer aktuellen östlichen Mitgliedsländer stoppen oder in gewisser Hinsicht begrenzen, die ihr im Zuge der Nato-Osterweiterung seit 1997 (bzw. de facto seit 1999) beigetreten sind. Das würde aus geografischer Sicht Russlands im engeren Sinne sicherlich die drei baltischen Republiken, Polen und Rumänien betreffen, aber auch Ungarn, die Slowakei und sogar Tschechien. Macht man es allein am Datum des Nato-Beitriss fest, wären auch Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Albanien, Montenegro und Nordmazedonien betroffen.

Seitens der Nato heißt es bisher nur, man sei zu „sinnvollen Gesprächen" bereit. Inwieweit sich eine Militärallianz indes quasi verpflichten kann und will, einige ihrer Mitgliedsländer de facto zu rein formalvertraglichen Mitgliedern zurückzustufen, auf deren Gebiet im Frieden keine oder nur bestimmte Aktivitäten, Manöver und ähnliches der übrigen Verbündeten erlaubt sind, sei dahingestellt.

(Reuters/swg)