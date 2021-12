Das verordnete Olympia-Schwänzen

Wieder fehlen die besten Eishockeyspieler der Welt bei Olympia. Offiziell wegen Corona, tatsächlich hat die NHL eigene Interessen im Blick. Alle anderen stehen als Verlierer da.

Auf den ersten Blick fällt die größte Attraktion der Winterspiele der Pandemie zum Opfer. Angesichts der immensen Corona-Probleme im US-Sport, der steigenden Infektionen und inzwischen 50 Spielabsagen hat die nordamerikanische Eishockeyliga NHL entschieden, ihre Spieler im Februar nun doch nicht zu Olympia nach Peking zu schicken. Das berichten „Washington Post“ und „New York Times“ übereinstimmend.

Corona mag am Ende den Ausschlag für die Absage gegeben haben, Freude mit Olympia hatte man in der NHL aber ohnehin keine. Diese Haltung ist kein Statement in Richtung China und der dortigen Menschenrechtslage, tatsächlich ist die NHL die politisch zurückhaltendste der großen US-Sportligen. Vielmehr geht es dabei um ihre Eigeninteressen.