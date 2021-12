Pakistanische Soldaten an der afghanischen Grenze in der Region Khyber.

Stacheldrahtrollen beschlagnahmt, Taliban warnten Pakistanis vor weiterem Zaunbau und drangen dabei wahrscheinlich auf pakistanisches Gebiet vor.

An der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan ist es zu einem heiklen Zwischenfall gekommen: Kämpfer des afghanischen Taliban-Regimes schritten offenbar gegen pakistanische Soldaten ein, die den Bau einer Grenzsperre vorbereiteten. Der Vorfall soll sich schon am Sonntag ereignet haben, ein Video davon zirkuliert im Internet.

Auf dem Video sieht man, wie Taliban Rollen von Stacheldraht beschlagnahmen und ein Offizier in Richtung pakistanischer Grenzposten Warnungen ausstößt: Sie sollten es nicht noch einmal versuchen, hier einen Zaun zu bauen.

Der genaue Schauplatz wird in bisherigen Medienberichten nicht genannt. Allerdings sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kabul am Mittwoch, Talibankräfte hätten den Bau einer „illegalen" Grenzsperre längs des Gebietes der östlichen Provinz Nangarhar verhindert. Die Region liegt zwischen Kabul und Peschawar in Pakistan.

Mit dem wirklich exakten Verlauf von Grenzen und Räumen nimmt man es in der Region an sich nicht so genau - aber wenn, wie man annehmen darf, die Pakistanis den Zaun auf ihrem Hoheitsgebiet bauen wollten, wäre die Aktion der Taliban klar eine Grenzverletzung und Eindringen auf fremdes Territorium gewesen.

Schüsse über die Grenze

Seitens Pakistans gab es keinen Kommentar. Allerdings sollen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters Informanten aus Kreisen der Taliban behauptet haben, dass der Vorfall beinahe zu einer größeren Schießerei geführt habe. Später hätten zudem pakistanische Granatwerfer weiter nördlich des Schauplatzes auf afghanisches Gebiet geschossen. Ob es Vergeltung gewesen war, sei indes ungesichert.

Tatsächlich sind mehr als 90 Prozent der etwa 2600 Kilometer langen gemeinsamen Grenze seitens Pakistans schon seit Jahren auch mit Zäunen gesichert. Ihr Bau wurde heuer und nach der Machtübernahme der Taliban noch intensiviert. In Afghanistan wird das vielfach als Affront gewertet, vor allem, weil die Zäune oft traditionelle Siedlungs- und Stammesgebiete zerschneiden. Schon die früheren, vom Westen unterstützten Regierungen in Kabul waren deswegen verärgert. Pakistan wiederum gilt trotz vieler Dementis als Unterstützer der Taliban und macht sich mit den Grenzsperren daher auch bei diesen nicht beliebt.