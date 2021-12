Mehr Geld für kleine Biolandwirte

(c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

ÖVP und Grüne haben sich auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) geeinigt. Es gibt Schwerpunkte beim Klima- und Umweltschutz sowie eine Förderobergrenze.

Wien. Mehr Geld für kleine Betriebe, eine Obergrenze für Förderungen, mehr Geld für die Biolandwirtschaft, mehr Geld für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen: So sehen die Schwerpunkte im nationale Strategieplan zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union ab 2023 in Österreich aus, auf den sich ÖVP und Grüne nun geeinigt haben. Während man in Regierungskreisen der Grünen meint, die GAP trage die Handschrift des kleineren Koalitionspartners, heißt es aus ÖVP-Kreisen: Diese Schwerpunkte setze man seit vielen Jahren.

„Mehr als 40 Prozent der EU-Mittel werden in Österreich für klimarelevante Maßnahmen verwendet“, betonte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch bei der Präsentation des Programms. Österreich sei „Bioweltmeister und der Feinkostladen Europas“, das wolle man auch in Zukunft beibehalten. Für die grüne Landwirtschaftssprecherin Olga Voglauer geht es um eine Umverteilung „von den Großen zu den Kleinen“. Mit der Einführung der Förderobergrenze von 100.000 Euro vollziehe man bei den Direktzahlungen eine Umverteilung hin zu den kleineren bäuerlichen Betrieben.