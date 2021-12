Burmas Junta führt Krieg gegen das eigene Volk

Das Militärregime will den Widerstand mit Gewalt brechen: Es brennt Dörfer nieder, foltert Gegner zu Tode, hindert Ärzte und NGOs, kranken und hungernden Menschen zu helfen. Eine humanitäre Katastrophe droht.

Ko Hla Min Maung war ein beliebter Lehrer. Er war jung, modern, sprach mit seinen Schülern über Freiheit und Menschenrechte. Lebend war er zuletzt am Montag gesehen worden. Der Lehrer hatte sich aus seinem Versteck getraut, um einen Freund in einem Restaurant in Lewe, seinem Heimatort in Zentral-Burma (Myanmar), zu treffen. Die Militärregierung erfuhr davon. Ko Hla Min Maung wurde noch am Abend verhört. Am Dienstag erhielten die Verwandten des Mannes die Nachricht: Der Lehrer sei tot.



Die Familie hatte nur kurz Zeit, die Leiche zu sehen, bevor diese verbrannt wurde. „Sein Gesicht war voller Verletzungen“, teilte sie der oppositionellen Zeitung „The Irrawaddy“ mit, die aus Thailand berichtet. Das Vergehen des Lehrers: Er hatte sich dem prodemokratischen Widerstand angeschlossen, der aus dem Untergrund kämpft. Viele Mitglieder sind Anhänger der aufgelösten National League for Democracy (NLD) von Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Die Friedensnobelpreisträgerin ist ebenfalls in Haft.