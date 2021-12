Israel lanciert bereits den vierten Stich

(c) APA/AFP

Eine vierte Impfung soll die Omikron-Welle brechen und einen Lockdown verhindern.

Jake Sullivan musste bei seiner Einreise am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv wohl keine Sondergenehmigung vorweisen. Nach Ausbruch der Omikron-Variante hat Israel sich umgehend vom Rest der Welt abgeschottet und selbst die USA auf die rote Liste gesetzt, um – so die Devise von Premier Naftali Bennett – „kostbare Zeit zu gewinnen“. Doch beim Gespräch mit dem Sicherheitsberater Joe Bidens ging es um die nationalen Interessen Israels und eine gemeinsame Iran-Strategie, weil auch im Konflikt mit dem Erzfeind um dessen Atomprogramm die Zeit auszulaufen droht und Israel allmählich die Geduld verliert.