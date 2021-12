Die geplatzte Wahlhoffnung in Libyen

Kein Plan, keine Kandidatenliste, kein Konsens, und jetzt um einen Monat auf den 24. Jänner verschoben. Die Präsidentenwahl im Bürgerkriegsland Libyen wird zur Zeitbombe.

Istanbul/Tripolis. Es kam, wie es fast alle erwartet hatten. Die Präsidentenwahlen in Libyen werden nicht, wie geplant, am Heiligen Abend über die Bühne gehen, sondern um einen Monat auf den 24. Jänner verschoben. Das teilte die Wahlkommission am Mittwoch in Tripolis mit.

Davor schon waren tagelange Diskussionen gelaufen, ob der Urnengang stattfinden könne. Von allen Seiten hagelte es Querschläger. So erklärte ein Gericht im westlibyschen Misrata die Kandidatenliste der Wahlkommission für ungültig. Ursprünglich als Beitrag zur Befriedung des Bürgerkriegslandes gedacht, könnte die Wahl zum Ausgangspunkt neuer Gewalt werden.