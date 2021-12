Hellenistische Statue in Stadtzentrum ausgegraben

Der Künstler hat die Statue eines Jünglings damals nicht völlig fertiggestellt - zum Glück für die Wissenschafter von heute.

Archäologen haben in einem der letzten nicht bebauten Grundstücke im Zentrum der nordgriechischen Stadt Veria eine Statue aus der hellenistischen Zeit ausgegraben. Die rund einen Meter hohe Statue eines Jünglings sei am 17. Dezember entdeckt worden, teilte das griechische Kulturministerium am Mittwoch weiter mit und veröffentlichte Fotos von der Ausgrabungsstätte und der Statue.

Zum genauen Alter der Statue machte das Ministerium keine Angaben. Das hellenistische Zeitalter dauerte etwa vom Jahr 323 v. Chr. bis 30 n. Chr. an.

Interessanter Aspekt: Der Künstler habe aus unbekannten Gründen die Statue nicht völlig fertiggestellt. Die Wissenschafter könnten daher erkennen, wie die damaligen Bildhauer gearbeitet hätten, hieß es. Der Jüngling trägt zudem auf seiner linken Schulter einen Chiton (Unterkleid der Antike), teilte das Kulturministerium weiter mit.

(APA/AFP)