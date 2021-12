Wie die Kerze nachhaltig wird

Die finalen Besorgungen vor dem Fest beinhalten oft Kerzen für den Baum oder eine Duftkerze – ein beliebtes Geschenk der letzten Minute. Worauf beim Kerzenkauf geachtet werden sollte.

Zuerst am Adventkranz, dann am Christbaum: Weihnachten ist die Zeit der Kerzen, den einzigartige Duft von Bienenwachs verbinden viele noch aus Kindheitstagen mit dem Fest.

Handelsübliche Kerzen sind allerdings meistens industriell gefertigt und enthalten entweder Paraffin, ein Nebenprodukt der Erdölgewinnung oder Stearin, das aus tierischem oder pflanzlichem Fett gewonnen werden kann. Für pflanzliches Stearin wird in den meisten Fällen auf Palmöl zurückgegriffen, ein Inhaltsstoff, für den oft Regenwald abgeholzt wird.

Wie umweltschädlich sind Kerzen?

Palmöl aus nachhaltigem Anbau sind eine mögliche Alternative. Eine aktuelle Umfrage der deutschen Umwelthilfe hat untersucht, ob in Kerzen Palmöl enthalten ist, und wie entsprechende Produkte gekennzeichnet sind. Dazu wurden 52 Händler in Deutschland befragt, darunter Drogerie- und Supermarktketten. Einige Handelsunternehmen, darunter Alnatura, Denns, Butlers und Zara Home, gaben an, dass in ihren Kerzenprodukten gar kein Palmöl verwendet werde. 20 Unternehmen vermeldeten, dass sie ausschließlich Palmöl aus nachhaltigem Anbau verwenden würden. Dazu gehören Rewe, Ikea und Hornbach. 16 der 52 befragten Unternehmen machten allerdings gar keine Angaben zu der Herkunft des in ihren Kerzen verwendeten Palmöls. Die Umwelthilfe machte außerdem darauf aufmerksam, dass auch Palmöl-Alternativen nicht automatisch umweltfreundlicher sind.

Alternativen finden

Auch die österreichische Umweltberatung rät zu alternativen Produkten, die aus Bienenwachs, Rapsöl oder Biomasse hergestellt werden. Kerzen aus Bienenwachs sind meistens teuer, überzeugen aber durch ihre Hochwertigkeit und ihren unverkennbaren natürlichen Duft. Auch Kerzen aus Sojawachs oder Raps sind eine brauchbare Alternative, sie kommen zudem ohne tierische Bestandteile aus und werden oft von Hand gegossen.

Noch relativ unbekannt sind Kerzen aus Biomasse, also Abfällen aus der Lebensmittelproduktion. Sie sind zwar oft günstig, aber schwer zu bekommen. Für ihre Herstellung werden ausschließlich Fette und Öle aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet. Diese „Bio-Kerzen“ brennen allerdings geruchsneutral.

Qualitätsprodukte erkennen

Auf eine hochwertige Kerze kann neben dem Preis auch die Beschaffenheit hindeuten - je schwerer eine Kerze in der Hand liegt, desto höher die Qualität. Leichte und günstige Kerzen sind meist aus Wachsgemischen, die mit Paraffin oder Stearin versetzt sind.

Ein Hinweis auf Qualitätsprodukte kann das RAL-Siegel sein, es bezieht sich allerdings auf Faktoren wie Brenndauer oder gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe und sagt nichts über die Umweltverträglichkeit des Produktes aus. Wer zu Allergien neigt, oder geruchsempfindlich ist, der sollte beim Kauf von Duftkerzen besonders vorsichtig sein.

Nachhaltige Verwendung

Bei Teelichtern empfiehlt es sich in puncto Nachhaltigkeit anstelle von Teelichtern in Aluschalen, Produkte mit Plastikschalen zu verwenden. Beim Anzünden und Abbrennen von Kerzen entsteht außerdem Schadstoffbelastung - diese ist allerdings so gering, dass sie durch gleichzeitiges Lüften ausgeglichen werden kann. Dem unbedenklichen Lichterschauen steht also nichts mehr im Wege.

>>> zur Befragung der deutschen Umwelthilfe

>>> Tipps der österreichischen Umweltberatung

(chrima)