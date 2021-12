2147 Corona-Neuinfektionen in Österreich, 28 Tote

Die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 in Österreich sinkt weiter. Auch bei der Anzahl der Todesfälle durch Corona und die Auslastung der Spitäler ist ein Rückgang zu bemerken.

2147 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es noch 3046 neue Fälle. 28 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind seit gestern verstorben. Einen Rückgang von 104 Patienten gab es auf den Normalstationen. Derzeit befinden sich 1454 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Auf den Intensivstationen ging die Zahl der Schwerkranken um 29 zurück. 430 Personen werden auf Intensivstationen betreut.

Die meisten Neuinfektionen in den Bundesländern sind seit gestern in Wien dazugekommen. 382 neue Fälle von Covid-19 hat es in den letzten 24 Stunden in der Bundeshauptstadt gegeben. Danach folgen Niederösterreich mit 368 und Oberösterreich mit 314 Neuinfektionen. In der Steiermark sind 301 neue Fälle hinzugekommen, in Tirol sind es 283. Vorarlberg und Salzburg zählen jeweils 156 Neuinfektionen, in Salzburg wurden seit gestern 137 neue Fälle verzeichnet. Die wenigsten Neuinfektionen hat es im Burgenland gegeben, hier waren es seit gestern 50 neue Fälle.

Bisher gab es in Österreich 1.258.377 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 13.595 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.211.312 wieder genesen.

Weitere Infos folgen.

(red.)