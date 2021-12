Wie Gottesdienste in diesem Jahr gefeiert werden

Zum Weihnachtsfest gehört für viele auch der Besuch eines Gottesdienstes dazu. Auch in diesem Jahr hat Corona wieder ein Wörtchen mitzureden.

An den Gottesdiensten zu Weihnachten sind die Kirchenbänke gewöhnlich etwas voller als an anderen Tagen. Ganz so voll wie in anderen Jahren dürfen sie aber auch heuer nicht sein: Die Corona-Pandemie bestimmt auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest.

Vor diesem Hintergrund sind einige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten - wenn auch nicht so einschneidende wie im vergangenen Jahr. Die Erzdiözese Wien spricht gar von einer Lage „wie in guten, alten Zeiten“. Einige Auflagen gibt es aber schon. Die Österreichische Bischofskonferenz hat dazu in einer Rahmenverordnung die Details festgelegt, unter welchen Vorkehrungen Gottesdienste abgehalten werden können. Auf deren Grundlage können Pfarren oder Diözesen weitere Maßnahmen anordnen.

Generell gilt: In der Kirche besteht keine 3-G-Pflicht. Die Teilnahme an den Gottesdiensten ist also unabhängig vom persönlichen Impfstatus möglich. Allerdings ist eine FFP2-Maske zu tragen. Ausgenommen sind dabei Kinder unter sechs Jahren sowie Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Mundschutz tragen können und dies per ärztlicher Bestätigung nachweisen können. Schwangere sowie Sechs- bis 14-Jährige dürfen auf einen einfachen Mund-Nasen-Schutz zurückgreifen.

Zustrom eingeschränkt

Darüber hinaus ist ein Abstand von einem Meter zu anderen Besuchern einzuhalten, die nicht im selben Haushalt leben.

Um dies zu gewährleisten, muss an einigen Orten die Besucherzahl eingeschränkt werden. Im Wiener Stephansdom etwa dürfen nur 750 Menschen an den Messen teilnehmen. Zum Vergleich: in anderen Jahren würden rund 5000 Menschen zur Christmette zusammenkommen. Für die „ganz großen Gottesdienste“ wird es also Zählkarten geben, erklärt Dompfarrer Toni Faber gegenüber dem ORF: „Die Zählkarten werden digital beim Haupteingang gezählt.“ Konkret betrifft dies die Weihnachtsmette um 16:30 Uhr mit Kardinal Schönborn und die Mitternachtsmette um 24:00 Uhr mit ihm, Dompfarrer Faber.

Auch im Salzburger Dom und im Linzer Dom werden für die zentralen Gottesdienste Zählkarten ausgegeben. Viele Kirchen und Pfarren weiten ihr Angebot aus und bieten mehrere Gottesdienste an. Ob für Details zur Voranmeldung oder, um sich Informationen zu besonderen Sicherheitsvorkehrungen oder Beginnzeiten einzuholen: Ein Blick auf die Homepage der jeweiligen Pfarre ist jedenfalls empfehlenswert.

Einen Überblick gibt es über www.erzdioezese-wien.at. Über das Portal Katholisch.at oder über www.erzdioezese-wien.at/weihnachtsgottesdienste kann (gezielt) nach Gottesdiensten gesucht werden, genauso wie über die App „Glauben Leben“ der katholischen Kirche. Wer über das Radio, Fernsehen oder im Internet teilhaben möchte, kann sich über www.katholisch.at/gottesdienste über die Angebote informieren.

Es darf gesungen werden

Es darf übrigens wieder gesungen werden. „Gemeinsames Singen und Sprechen sind wesentliche Bestandteile der liturgischen Feier“, heißt es seitens der Bischöfe. Aufgrund der aktuellen Situation sei der Gemeindegesang möglich, „muss aber in Hinblick auf dessen Dauer und Umfang unter besonderer Berücksichtigung der für den Ablauf der Feiern notwendigen Gesänge reduziert werden.“

Auch die Chöre dürfen wieder singen. Allerdings müssen Mitwirkende sehr wohl einen 2-G-Nachweis vorweisen. Darüber hinaus wird „zusätzlich ein Test empfohlen, dessen Abnahme nicht weiter zurückliegt, als dies in der aktuellen Covid-Verordnung in Hinblick auf seine jeweilige Gültigkeitsdauer vorgesehen ist“. Ab 25 Mitgliedern ist diesen ein fixer Sitzplatz zuzuweisen.

Für die Dauer des Singens ist keine FFP2-Maske vorgeschrieben, wenn durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. gültiger PCR-Test, Abstand, Lüften, fixer Sitzplatz etc.) das Infektionsrisiko minimiert werden kann. „Ansonsten ist die FFP2-Maske zu tragen."

Was empfehlen die Bischöfe in ihrer Verordnung noch? Flächen oder Gegenstände - zum Beispiel Türgriffe oder Bücher -, die wiederholt berührt werden, sollten häufig gereinigt und desinfiziert werden. Beim Ausgang von Kirchen müssen Desinfektionsmittelspender bereitstehen. Außerdem sollen Kirchen vor und nach den Gottesdiensten „bestmöglich durchlüftet werden“. Wer krank ist oder sich so fühle, „muss auf die Teilnahme an einer gemeinsamen Gottesdienstfeier verzichten."

Generell, betont die Österreichische Bischofskonferenz, müssen die Schutzmaßnahmen eingehalten werden, „damit Gottesdienste ohne Gefährdung und in Würde gefeiert werden können“. Wesentliche Voraussetzungen seien Eigenverantwortung und Rücksichtnahme.

>>> Zur Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz.

(Red.)