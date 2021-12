Jane Goodall ist im „Presse"-Interview ungebrochen optimistisch, beobachtet Umweltpolitik und Klimakonferenzen nüchtern, setzt auf die Begeisterung der Jugend und legt dar, wie eine bessere Welt erreichbar ist.

Die Presse: Als wir vor einigen Jahren gesprochen haben, da haben Sie unter anderem die Politiker kritisiert, die Wahlkampf-Ankündigungen – einmal gewählt – vergessen. Hat sich da an Ihrer Einschätzung etwas geändert?

Jane Goodall: Nein. Es gibt Leute, die mit hohen Ansprüchen und guten Vorsätzen in die Politik gehen. Aber sie werden vom System übergangen. Wenn sie etwa vorschlagen, dass Lebensmittel um einen Penny mehr kosten sollen, dann werden sie nicht mehr gewählt. Obwohl dieser höhere Preis bedeutet, dass Lebensmittel mehr geschätzt und weniger weggeworfen werden.

Funktioniert das System Ihres Erachtens?

Es funktioniert, wenn Lösungen geliefert werden. Die sind jetzt dringend notwendig. Wenn wir von echten Demokratien sprechen, dann sollten wir endlich dafür sorgen, dass das System funktioniert. Es gibt immer noch Korruption, bis auf hohe Ebenen sogar, es gibt unfaire Regeln. Nehmen wir die USA als Beispiel: Da gibt es Milliardäre, die keine Steuern zahlen. Das ist unfair! In den meisten Ländern gibt es Parteien, die nicht miteinander reden. Wie kann man dann erwarten, dass bei einer Klimakonferenz, an der alle Staaten teilnehmen, mehr herauskommt? Aber all das ist ja gar nicht mein Thema, ich begeistere mich für die Jugend. Denn wenn diese Generation wählt, dann bewegen sich die Dinge in die richtige Richtung, hin zu den richtigen Werten. Dann funktioniert's.

Sie haben einmal über Greta Thunberg gesagt, sie sei zu stark auf Konfrontationskurs. In Glasgow war sie das noch stärker.

Ja, aber sie hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Es ist toll, dass sie so viele junge Leute aufgerüttelt hat. Sie ergreifen die Initiative. Ganz egal, wie man darüber denkt – die schiere Anzahl auf der Straße ist eine Botschaft. Ich habe die Klima-Konferenz ja nur online verfolgt. Aber es war beeindruckend, wie Greta nach ihrer Rede rausgegangen ist und mit den anderen protestiert hat. Und viele Delegierte sind auch hinaus und haben mit-demonstriert. Sie ist irgendwie so wie die Suffragette Pankhurst am Anfang der Bewegung (Emmeline Pankhurst, zentrale Figur im Kampf für Frauenwahlrecht und -gleichberechtigung, Anm.d.R.). Solche Leute brauchen wir. Greta ist wichtig. Sie vermittelt den Menschen, dass sie aufwachen müssen – und erkennen, dass wir die Welt verlieren...(nach einer Pause)... Was mich ganz, ganz tief getroffen hat und betroffen macht, waren die Leute der Small Island-Nationen: Sie haben gebettelt und gebeten: Bremst die Erhitzung! Wir verlieren unsre Heimat! Wir verlieren unsere Kultur!

Reden wir über Afrika, wo Sie Jahrzehnte gelebt haben. Der Kontinent wird von der Klimaänderung besonders hart getroffen. Sie waren bis Mitte der 80er da. Wann haben Sie zum ersten Mal erkannt, dass es mit der Umwelt ein Problem gibt?

Das war 1986. Ich besuchte mehrere afrikanische Länder, um mehr über die Schimpansen an verschiedenen Orten zu erfahren. Es wurden immer weniger und ich erkannte das Ausmaß und die Geschwindigkeit, in der der Urwald abgeholzt wurde. Offenkundig waren aber auch die Nöte der Menschen, deren erschütternde Armut, die Gesundheitsmängel, das Fehlen von Schulen, das ausgelaugte Land und die explodierende Bevölkerung. Da war ganz klar, dass Afrika auf eine Katastrophe zusteuert. Als ich in Afrika zu forschen begonnen hatte – 1960 -, da gab es noch den grünen äquatorialen Urwaldgürtel. Die Abholzungen müssen zehn Jahre später begonnen haben, und in den 1980ern war es schon ganz deutlich. Die Menschen haben ihre Umwelt zerstört, weil sie verzweifelt waren und selbst von allem zu wenig hatten. Es reicht nicht, nur auf die Schimpansen zu schauen, wir müssen auch etwas für die Menschen tun.

Dann haben Sie „Tacare“ gestartet. Was beinhaltet dieses Programm?

Gemeinsam mit den Menschen vor Ort vielfältige und nachhaltige Projekte zu planen und umzusetzen. Bildung und Familienplanung, Mikrokredite für Hilfe zur Selbsthilfe und Aufforstung sind nur einige der Säulen. Die Leute begannen nachhaltig zu wirtschaften, konnten Kredite zurückzahlen und sind stolz auf ihr Werk. Der Wald ist an vielen Stellen wieder zurück. Die Zeiten, in welchen der Gombe-Nationalpark eine Insel war, die immer mehr schrumpfte, sind vorbei. Die Schimpansen-Population hat wieder Verbindung nach außen, es gibt Korridore.

Solche Programme gibt es auch anderswo?

Sie werden heute in vielen anderen Ländern, wo JGI tätig ist, umgesetzt. Großartig! In Uganda, Burundi, der Demokratischen Republik Kongo, Republik Kongo, Senegal, Mali: Wir schützen die Schimpansen und den Wald, weil wir etwas für die Menschen tun. Es funktioniert. Umweltschützer machen ja oft – mit den besten Absichten, Tiere zu schützen – den Fehler, dass sie einen Zaum um das Schutzgebiet ziehen – entweder tatsächlich oder eben durch Verbote und Beschränkungen. Aber solange die Menschen, die dort leben, selbst nicht das Gefühl haben, dass der Schutz wichtig ist, so lange wird er auch nicht funktionieren.

Also: Erst den Menschen helfen, dann sind sie Partner beim Umweltschutz.

Genau darum geht es. Von zentraler Bedeutung sind Schulen. Kindern den Zugang zu Bildung und die Möglichkeit einer Ausbildung zu geben ist ein enorm wichtiger Schlüssel für Nachhaltigkeit. Sie sind die Zukunft.

Die Lage des Planeten ist schwierig. Wie viel Zeit haben wir noch?

Wer kann das schon sagen? Und: Was bringt es? Wenn es jemanden gibt, der sagt: „Zehn Jahre!“ Dann wird es viele geben, die meinen: „Was kann man schon in zehn Jahren tun? Sinnlos!” So ein Zugang, so eine Frage ergibt keinen Sinn. Ich habe dieses Buch geschrieben, „Grund zur Hoffnung“. Darum geht's. Ja, wir stimmen alle überein: Politisch, sozial, ökologisch – es könnte nicht schlimmer sein. Wir sind in diesem dunklen Tunnel. Aber an dessen Ende gibt's einen Schimmer. Das ist Hoffnung. Aber das allein ist noch nicht genug. Es ist zu wenig dazusitzen und zu warten, bis der Hoffnungsschimmer entgegenkommt. Du musst selber einen Ausweg finden, diese Hindernisse, die zwischen Dir und diesem schwachen Schimmer sein mögen, zu überwinden und an ihnen vorbei. Es ist harte Arbeit, dorthin zu gelangen. Du musst kämpfen, hart kämpfen. Wenn wir uns für etwas einsetzen und etwas wirklich erreichen wollen, dann können wir es schaffen.

Brauchen wir jetzt eine Kehrtwende, einen U-Turn?

Ja, einen U-Turn. Aber ich habe große Hoffnung. Vor 30 Jahren habe ich mit Jugendlichen das Programm „Roots and Shoots“ (Wurzeln und Sprösslinge) gegründet. Eine Gruppe in Tansania kam damals zu mir, sie waren unzufrieden und wollten in ihrer Umwelt etwas verändern. Heute engagieren sich tausende junge Menschen weltweit für Menschen, Tiere und unsere Natur. Mittlerweile sind die Kinder von damals, von 1991, erwachsen und treffen Entscheidungen. Und sehr viele bleiben den Werten treu, die sie bei Roots and Shoots kennengelernt haben.

Sprechen Sie darüber mit Politikern?

Sehr selten. Ich spreche jetzt öfter mit CEOs. Einer ist mir noch gut in Erinnerung. Der hat mir erzählt, warum er sein Unternehmen ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und umgestellt hat, nachdem eines Tages seine kleine Tochter weinend von der Schule heimgekommen ist: „Daddy, meine Freundinnen sagen, dass Du die Umwelt kaputt machst. Aber es ist meine Welt!“ Das Bewusstsein ist heute viel höher. Durch die Pandemie sind viele Menschen aufgewacht. Ich glaube, dass Menschen beginnen zu erkennen, dass wir eine andere Beziehung zur natürlichen Welt brauchen, weil wir ein Teil von ihr sind. Und dass wir von gesunden Ökosystemen abhängen. Ganz zum Schluss möchte ich noch einen Gedanken ausbreiten, den wichtigsten überhaupt: Jede und jeder einzelne von uns hat eine Auswirkung auf den Planeten, an jedem einzelnen Tag. Und wir, die wir in Überflussgesellschaften leben, wir können wählen, welche Folgen das hat. Was richten unsere Einkäufe in der Umwelt an? Verursachen sie Grausamkeiten gegen Tiere? Ist etwas so billig, weil die Löhne unfair sind und Menschen für ihre Arbeit ausgebeutet werden? Wenn mehr und mehr Menschen so leben und Entscheidungen ethisch treffen, dann bewegen wir uns hin zu einer besseren Welt.

Das Interview wurd über Videokonferenz Ende November geführt.