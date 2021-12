Wiener Atomgespräche mit Iran gehen am Montag weiter

APA/AFP/EU DELEGATION IN VIENNA/

An dem Treffen sollen Vertreter mehrer Staaten teilnehmen. Die USA bleiben direkten Gesprächen vorerst fern.

Die Gespräche zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran von 2015 werden am Montag in Wien wieder aufgenommen. Das teilten ein hochrangiger Vertreter Russlands und der Auswärtige Dienst der EU am Donnerstag mit.

"Normalerweise ist es nicht beliebt, ernsthafte Geschäfte zu Weihnachten und Neujahr zu machen", twitterte Russlands Gesandter Michail Uljanow. "In diesem speziellen Fall ist dies ein Hinweis darauf, dass alle Verhandlungsführer keine Zeit verschwenden und eine möglichst schnelle Wiederherstellung des #JCPOA anstreben", fügte er hinzu und verwendete die englische Abkürzung für den Deal, den "Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan".

Der Auswärtige Dienst der Europäischen Union teilte mit, an dem Treffen würden Vertreter Chinas, Frankreichs, Deutschlands, Russlands, Großbritanniens und des Iran teilnehmen. Direkte Gespräche zwischen dem Iran und den USA, die 2018 aus dem Atomabkommen ausgeschieden sind, sind nicht vorgesehen.

"Die Teilnehmer werden die Diskussionen über die Aussicht auf eine mögliche Rückkehr der Vereinigten Staaten in den JCPOA und die vollständige und wirksame Umsetzung des Abkommens durch alle Seiten fortsetzen", heißt es in der Erklärung des Auswärtigen Dienstes.

(APA/Reuters)