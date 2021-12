Putin: Russland nicht für hohe Gaspreise in Europa verantwortlich

Europa habe sich die Gas-Probleme selbst eingebrockt und sollte diese nun selbst lösen, sagte Putin am Donnerstag bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau.

Der russische Präsident Wladimir Putin weist eine Verantwortung Russlands für hohe Gaspreise zurück. Europa habe sich die Gas-Probleme selbst eingebrockt und sollte diese nun selbst lösen, sagte Putin am Donnerstag bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau. Der russische Energiekonzern Gazprom habe seine Lieferverpflichtungen aus langfristigen Gasverträgen erfüllt bevor er Gas auf dem Spot Markt angeboten habe.

Länder wie Deutschland, die langfristige Lieferverträge eingegangen seien, profitierten nun von niedrigeren Preisen als am Spot Markt und könnten Gas mit Gewinn an Nachbarländer verkaufen. Er vermute, dass ein Teil des an Deutschland gelieferten russischen Gases letztendlich an die Ukraine weiterverkauft werde.

(Reuters)