Die Druckgrafik wieder groß machen

Hauptbild • Kalina Strzalkowski und Nestor Kovacech neben der mächtigen Radierpresse. • Christine Pichler

Die „Zein Editions“ verbinden Innovationsfreude mit dem Mut zum Experiment und handwerklicher Expertise.

Mit der bildenden Kunst ist Kalina Strzalkowski als Tochter eines Malerehepaars von Kindesbeinen an vertraut. Ihre Vorliebe galt dabei von Anfang an der Druckgrafik. Mit dem Berufswunsch, Künstlerin zu werden, bewarb sie sich 2008 an der Akademie der bildenden Künste und wurde prompt in Gunter Damischs Meisterklasse für Grafik und druckgrafische Techniken aufgenommen. Dass sie am Ende in die Fußstapfen eines der profiliertesten Kunstdrucker des Landes und über die Grenzen hinaus – Kurt Zein – treten würde, hätte sich Kalina Strzalkowski da wohl nicht erträumt.



In Zeins Werkstatt für handgedruckte Originalgrafik gingen seit den 1980ern nicht nur die Künstlerinnen und Künstler der hiesigen Szene – Brus, Export, Graf, Helnwein, Kowanz, Lassnig, Nitsch, Schlegel u. a. – ein und aus. Auch namhafte internationale Künstler wie Markus Lüpertz, Jim Dine, Jonathan Meese, Elgar Esser suchten die Zusammenarbeit und wussten Zeins Know-how, seine Kreativität und uneingeschränkte Hingabe für die Kunst zu schätzen. Jim Dine etwa realisierte mit Zein Holzschnitte, deren Platten er in der Werkstatt mit der Kettensäge bearbeitete.