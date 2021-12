Afrika und Europa wappnen sich vor Omikron

Bereits 22 afrikanische Staaten sind von der neuen Variante betroffen. Viele europäische Länder verschärfen ihre Maßnahmen, nur Großbritannien zögert weiter.

Die neue Coronavirus-Variante Omikron hält die Welt in ihrem Bann: Immer mehr Länder geben bekannt, die Mutante nachgewiesen zu haben oder melden die rasante Ausbreitung des Corona-Ablegers. Rund einen Monat nachdem Südafrika die Entdeckung Omikrons bekannt gab, sind bereits 22 afrikanische Staaten betroffen, berichtet die Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC). So stehen nun auch Ägypten, Togo, Marokko, Kenia, Mauritius oder Burkina Faso auf der Liste jener Länder, in dem die Variante angekommen ist.

In ganz Afrika wurden vergangene Woche 253.000 Corona-Neuinfektionen gezählt - ein Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Allerdings entfiel mit 141.000 Fällen der Großteil auf Südafrika. Der Kontinent hat mittlerweile knapp 446 Millionen Impfdosen beschafft, doch sind in Afrika erst 10,9 Prozent der Bevölkerung zweifach gegen das Coronavirus geimpft. Offiziell starben in afrikanischen Staaten mehr als 226.530 an Covid. Die Dunkelziffer dürfte nach Angaben von Experten auf dem Kontinent mit seinen 1,3 Milliarden Menschen jedoch höher liegen.

„Hoffnungsschimmer“ aber keine Entwarnung

Studien aus Südafrika und Großbritannien deuten inzwischen zwar darauf hin, dass Omikron weniger krank machen könnte als die Delta-Variante des Coronavirus. Experten raten aber davon ab, vorschnelle Schlüsse zu ziehen und verweisen auf Unterschiede zwischen Südafrika und Deutschland, etwa beim Altersdurchschnitt der Bevölkerung. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, sagte am Donnerstag dem Nachrichtensender Welt, wenn sich die britischen Zahlen bestätigen ließen, sei das ein Hoffnungsschimmer aber "überhaupt keine Entwarnung".

Selbst bei einem milderen Verlauf werden durch die erwartet hohen Ansteckungszahlen Belastungen des Gesundheitssystems und von wichtigen Bereichen der Infrastruktur befürchtet, weil viele Beschäftigte wegen einer Infektion und Quarantäneanordnungen ausfallen könnten.

So wappnen sich außer Österreich immer mehr europäische Staaten vor der heranrollenden Omikron-Welle. Griechenland etwa, wo bisher 29 Omikron-Fälle registriert worden sind, verbietet alle öffentlichen Feierlichkeiten der Städte zu Weihnachten und Silvester und führt die Maskenpflicht wieder ein. Auch die Pflicht für Reisende nach Griechenland, vor Reiseantritt einen negativen Test vorzuzeigen, bleibt bestehen.

Malta verkürzt Gültigkeit der Impfbescheinigung

Auch Malta reagiert, nachdem am Mittwoch die ersten beiden Omikron-Fälle entdeckt worden waren: Ab dem 17. Jänner wird die Gültigkeit der Impfbescheinigungen für Personen mit nur zwei Impfdosen auf drei Monate verkürzt. Die Gültigkeit des Grünen Passes bei der dritten Dosis wird neun Monate betragen, hieß es laut lokalen Medienberichten.

In Deutschland werden vor dem Herannahen der Omikron-Welle, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach zufolge bereits in der ersten Jänner-Woche über das Nachbarland hereinbreche, die Forderungen nach einer Impfflicht immer lauter. Sowohl Spitzenpolitiker der regierenden SPD, der oppositionellen CDU als auch der Ethikrat treten dafür ein, die schon für Beschäftigte in Kliniken oder Pflegeheimen beschlossene Impfpflicht auf "wesentliche Teile der Bevölkerung" auszuweiten. Am Donnerstag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) dann den ersten Todesfall nach einer Infektion mit der Omikron-Variante: Der oder die Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahre alt.

In London ist die Regierung hingegen weiterhin zögerlich mit schärferen Maßnahmen, obwohl die Zahl der Corona-Infektionen in Großbritannien in dieser Woche mit mehr als 100.000 Fällen an einem Tag einen Rekord erreicht hat. Premierminister Boris Johnson mahnte die Menschen in einem Gastbeitrag in der Boulevardzeitung "The Sun" am Donnerstag lediglich zu erhöhter Vorsicht und rief zur Booster-Impfung auf. In den Landesteilen England und Schottland ist die Omikron-Variante bereits vorherrschend. England vermeldete am Donnerstag gar so viele Corona-Infizierte wie nie zuvor seit Ausbruch der Pandemie. Einer von 45 Bürgern hat sich dort mit dem Coronavirus angesteckt.

(APA/Reuters/dpa/red.)