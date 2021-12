Die Queen feiert Weihnachten mit Charles und Camilla

Nach langem Hin und Her steht fest, wie Queen Elizabeth II Weihnachten verbringt: Nicht auf Sandringham, aber mit ihrem Sohn Charles und seiner Frau Camilla.

Die britische Königin Elizabeth II. (95) wird den Weihnachtstag mit ihrem ältesten Sohn Prinz Charles (73) und seiner Frau Herzogin Camilla (74) verbringen. Das teilte ein Sprecher des Thronfolgers am Donnerstag mit. Die Queen hatte zuletzt ihre Weihnachtspläne wegen der sich in Großbritannien rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus stark eingeschränkt.

Weihnachten in Gesellschaft

Gesellschaft kann die Queen gut gebrauchen. Es ist das erste Weihnachten seit dem Tod ihres Mannes Prinz Philip, mit dem sie seit 1947 verheiratet war. Der Prinzgemahl war im April im Alter von 99 Jahren gestorben. Unklar blieb, ob neben Charles und Camilla noch weitere Familienmitglieder an Weihnachten zur Queen kommen.

Das traditionelle vorweihnachtliche Familienessen, bei dem neben Kindern, Enkeln und Urenkeln auch die Cousins der Königin eingeladen sind, hatte die Königin jedenfalls kurzfristig abgesagt. Auch auf den üblichen Aufenthalt auf ihrem Landsitz Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk verzichtet die Queen in diesem Jahr. Ihre Tochter, Prinzessin Anne, befindet sich übrigens gerade in Selbstisolation.

(APA)