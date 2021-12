Der deutsche Virologe Hendrik Streeck spricht im Interview über die neue Variante Omikron, bisherige Fehler in der Bekämpfung der Pandemie und den immer wieder scharf kritisierten „schwedischen Weg“.

„So lange, bis der Übergang von der pandemischen in die endemische Phase erreicht wird, müssen wir in einem Sommer- und Wintermodus mit der Pandemie leben“, sagt Hendrik Streeck, Direktor des Institutes für Virologie am Universitätsklinikum Bonn und Mitglied des Expertenrats der deutschen Bundesregierung. „Den Sommermodus kennen wir, er bedeutet weitgehende Normalität. Welche Maßnahmen für den nächsten Wintermodus notwendig sein werden, wissen wir nicht. Wir werden uns also an das Virus gewöhnen müssen. Gleichzeitig passt sich aber auch das Virus an uns an.“ Es gebe nämlich erste Hinweise darauf, „dass Omikron leichter übertragbar ist und eine kürzere Inkubationszeit hat, aber dafür etwas mildere Verläufe verursacht. Die Hoffnung ist, dass das Virus dadurch zwar langfristig lästiger wird und zu mehr Erkältungen führt, aber im Gegenzug sich seine Gefährlichkeit reduziert.“ Hendrik Streeck im Interview.

Die Presse: Der ehemalige österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der wegen Überarbeitung zurückgetreten ist, hat die Pandemie stets als Marathon bezeichnet. Wenn wir bei dieser Analogie bleiben wollten – in welchem Abschnitt befinden wir uns? Oder ist ein Marathon keine geeignete Metapher?