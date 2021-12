XXXLutz steigt bei deutscher Suchmaschine moebel.de ein

(c) imago images/Jürgen Schwarz

Die Beteiligung erfolge ohne Übernahme operativer Tätigkeiten. Kaufpreis wurde am Donnerstag keiner genannt.

Die Welser XXXLutz Gruppe übernimmt von der ProSiebenSat.1-Tochter NuCom Group deren Anteil an der Suchmaschine moebel.de Einrichten & Wohnen AG. Die Suchmaschine ist im deutschsprachigen Raum aktiv und hat nach Eigenangaben mit der Internationalisierung der Plattformen in Frankreich und den Niederlanden begonnen. Kaufpreis wurde am Donnerstag keiner genannt.

"Mit dem Ausstieg des Investors hat sich für die XXXLutz Gruppe die Möglichkeit des Investments ergeben. Es werden von unserer Seite bei dieser Beteiligung keine operativen Tätigkeiten übernommen. Das bestehende Management unter dem CEO Arne Stock betreibt die neutrale Plattform wie bisher weiter und wird diese in den folgenden Jahre weiter internationalisieren", so ein Unternehmenssprecher. Lutz betreibt nach Eigenangaben gut 350 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und hat einen Jahresumsatz von 5,34 Mrd. Euro.

