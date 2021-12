Der Kärntner Bischof Josef Marketz sieht den Verlust des Vertrauens in Politiker und Staat als Gefahr. Für die Kirche wünscht er sich mehr Mut zum Wandel.

Viel Furcht geht derzeit um. Furcht vor dem Virus, der neuen Omikron-Variante, Furcht vor einer Impfung. Im Weihnachtsevangelium hingegen hören wir: „Fürchtet euch nicht.“ Was bedeutet der Satz für uns aktuell?

Josef Marketz: Nicht jeder hört das Evangelium. Dieses „Fürchtet euch nicht“ ist ein großes Wort und beinhaltet viel von dem, was wir glauben: Letztlich kann dir nichts passieren, ob du jetzt so oder anders entscheidest. Es gibt einen Gott, der dich liebt, der dafür sorgen wird, dass du am Leben bleibst, und wenn das auch im ewigen Leben ist. Es gibt immer weniger Menschen, die dieses große Wort so tief in sich hineinlassen, dass es wirkt in ihnen.