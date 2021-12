Atlantis liegt in der Nordsee

Ulrike Draesners Langgedicht „Doggerland“ erzählt von der Erfindung des modernen Menschen in einem versunkenen Paradies.

Lange bevor Großbritannien sich politisch vom vereinten Europa losgesagt hat, war es schon einmal vom Kontinent getrennt worden: Schuld war die Klimaerwärmung am Ende der letzten Eiszeit. Das Meer stieg um 120 Meter und versenkte ein hügeliges, von Flüssen durchzogenes Land, in dem Mammuts und Auerochsen ebenso gute Lebensbedingungen vorgefunden hatten wie Neandertaler und Homo sapiens. Was sich in diesem „Herzen Europas“ in der Mittelsteinzeit vor mehr als 10.000 Jahren abspielte, ist der Inhalt von Ulrike Draesners Langgedicht „Doggerland“.

Der Text ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Formal ist er in drei Spalten gegliedert, wobei die mittlere den eigentlichen Erzählstrang bildet und von den beiden äußeren, die aus englischen und deutschen Wörtern bestehen, gehalten wird – wie Stangen eines Gongs, so Draesner, und dadurch entsteht ein Resonanzraum.

Statt eines mythisch angehauchten Textes liefert die 1962 geborene Autorin, deren Werk eine enorme Bandbreite aufweist, eine von Erzähltraditionen und Klischees befreite Poesie, die auf den Fundamenten gegenwärtiger Forschung und dem aktuellen Sprachgebrauch von Deutsch und Englisch aufbaut. Sie handelt von Vorgängen im komplexen Gefüge der Natur und vom Jagen und Zähmen der Tiere. Anders als oft vermittelt, waren dies keine rein männlichen Tätigkeiten, und so lässt Draesner Frauen auf Mammutjagd gehen. In dichter Poesie erzählt sie von der Entwicklung der Sprache, vom Entstehen sozialer Strukturen, von frühen Ritualen, von Begegnungen mit Fremden (Homo sapiens, Neandertaler) und letztlich von der (Selbst-)Erfindung des modernen Menschen, der dabei ist, sich sein Verhältnis zur Welt auszuverhandeln.