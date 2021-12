Mindestens sieben Migranten in der Ägäis ums Leben gekommen

Mehrere Menschen kamen ums Leben, als das Boot unterging. Rund 90 Menschen konnten sich auf eine Felseninsel retten. In Sizilien kam unterdessen das Rettungsschiff „Sea-Eye 4“ mit über 200 Migranten an.

Beim Untergang eines Bootes mit Dutzenden Migranten an Bord sind nordwestlich von Kreta mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 90 Menschen, unter ihnen 27 Minderjährige, erreichten eine Felseninsel. Sie seien am Freitagvormittag in kleinen Gruppen von Booten der Küstenwache in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher der Küstenwache. Das Unglück habe sich am Donnerstagabend in der Nähe der kleinen Insel Antikythera ereignet.

Bereits am Mittwoch waren drei Migranten beim Untergang eines anderen Bootes in der Ägäis nahe der Insel Folegandros ertrunken. Dutzende Menschen, die an Bord dieses Bootes waren, wurden am Freitag noch vermisst.

Viele Menschen versuchen diese Route

Migranten versuchen immer wieder, von der türkischen Ägäisküste oder auch aus anderen Staaten im Osten des Mittelmeeres zum griechischen Festland oder nach Italien zu gelangen. Offiziere der griechischen Küstenwache schätzten, dass es rund 11.000 Menschen in den vergangenen Monaten gelungen sei, Italien auf dieser Route zu erreichen. Es gibt keine offiziellen Angaben, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind.

Die Migranten unternehmen diese gefährliche Reise, weil sie es vermeiden wollen, längere Zeit in den Registrierlagern auf den Inseln im Osten der Ägäis bleiben zu müssen, wenn sie aus der Türkei nach Lesbos, Chios oder zu anderen griechischen Inseln übersetzen. Wegen der langen Fahrt durch das Mittelmeer südlich oder nördlich von Kreta kommt es jedoch häufig zu Maschinenschäden oder Lecks auf den oft veralteten Booten, die Schleuserbanden den Menschen verkaufen.

Sea-Eye bringt 214 Migranten nach Sizilien

214 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Eye 4" der gleichnamigen deutschen Hilfsorganisation sind am Freitag unterdessen im Hafen von Pozzallo auf Sizilien eingetroffen. Die Menschen unterschiedlicher Nationalität, die zwischen dem 16. und 17. Dezember bei fünf verschiedenen Aktionen gerettet worden waren, müssen jetzt an Bord eines Quarantäneschiffes gehen, wie die italienischen Behörden mitteilten.

Zu den Geretteten zählen 29 Frauen, darunter sieben Schwangere, und acht Kinder. Sie waren drei Tage lang im Regen auf Booten unterwegs, als sie gerettet wurden. Neun der 223 Migranten, die sich in einem schlechten Gesundheitszustand befanden, konnten in den letzten Tagen von Bord gehen.

Das Schiff "Sea Watch-3" rettete unterdessen am Freitag 93 Menschen, die sich auf einem Boot befanden. "Unsere Crew hatte das Holzboot in internationalen Gewässern südlich von Lampedusa gesichtet. Alle Schiffbrüchigen sind jetzt sicher an Bord unseres Schiffes", schrieb die Organisation Sea-Watch auf Twitter. Im Mittelmeer verkehren derzeit auch die Rettungsschiffe "Geo Barents" und "Ocean Viking" mit insgesamt etwa 600 Personen an Bord.

64.632 Flüchtlinge sind seit Anfang 2021 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, 35.000 davon landeten laut dem Innenministerium in Rom auf der Insel Lampedusa. 2020 hatten 34.104 Migranten Italien erreicht, 2019 waren es 11.439 gewesen.

