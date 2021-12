Queen erinnert in Weihnachtsansprache an verstorbenen Prinz Philip

In der am Christtag ausgestrahlte Ansprache der britischen Königin steht im Zeichen ihres verstorbenen Gatten. Das Coronavirus verhindert auch heuer eine große Familienfeier der Royals in Sandringham.

Nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip soll sich Queen Elizabeth II. in diesem Jahr in ihrer Weihnachtsansprache ungewohnt persönlich zeigen. Der Buckingham-Palast veröffentlichte in der Nacht auf den Heiligen Abend ein Foto der Monarchin, auf dem sie in knallig-weihnachtlichem Rot vor einem festlich beleuchteten Tannenbaum auf Schloss Windsor sitzt und eine besondere, glitzernde Chrysanthemen-Brosche trägt.

Das Schmuckstück trug die Queen - damals noch Prinzessin - bereits in ihren Flitterwochen mit ihrem damals frischgebackenen Ehemann Philip im Jahr 1947 - und später noch einmal im Jahr 2007 zur Diamantenen Hochzeit. Prinz Philip war im April dieses Jahres im Alter von 99 Jahren gestorben.

Familie wegen Omikron sicherheitshalber wieder getrennt

Die erste Weihnachtsansprache nach dem Tod des Herzogs von Edinburgh wird am Christtag - in Großbritannien dem wichtigsten Tag des Festes - nachmittags im britischen Fernsehen übertragen. Die Queen wird anders als ursprünglich geplant die Feiertage auf Schloss Windsor in Gesellschaft von Prinz Charles und seiner Frau Camilla verbringen. Prinz William und seine Familie verbringen das Fest auf ihrem Landsitz im ostenglischen Norfolk. Eigentlich hatten die Royals in diesem Jahr wieder alle gemeinsam in Sandringham feiern wollen. Wegen der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante sagte die Queen diese Pläne jedoch kurzfristig ab, obwohl in England keine strengeren Kontaktbeschränkungen über Weihnachten gelten.

In den vergangenen Wochen hatten die Sorgen über den Gesundheitszustand der 95 Jahre alten Queen zugenommen, nachdem sie mehrere öffentliche Auftritte abgesagt hatte und ihre Ärzte ihr Ruhe verordneten. Beschäftigten des Palastes zufolge soll sie jedoch bei der Weihnachtsansprache "gut in Form" gewesen sein und nur wenige Anläufe gebraucht haben, wie die BBC am Heiligen Abend berichtete.

(APA/dpa)