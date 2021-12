2085 Neuinfektionen und kaum Impfungen am Heiligen Abend

Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen ist unter 400 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 172,8.

2085 Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich registriert worden. Das sind nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand Christtag 9.30 Uhr) um knapp 300 weniger als am Tag davor, allerdings wurden auch deutlich weniger Tests eingemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Fälle pro 100.000 Einwohner lag beinahe unverändert bei 172,8. Am Heiligen Abend war sie mit 173,7 angegeben worden.

Die Zahl der Neuinfektionen lag auch unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2205 Fällen pro Tag. Die Zahl der aktiven Fälle sank gegenüber Freitag um 1562 auf 30.605. Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 1.262.836 bestätigte Fälle, davon galten 1.218.605 Menschen als wieder gesund. In den vergangenen 24 Stunden wurden 3638 Patienten als genesen gemeldet.

1223 Menschen in Spitälern, 390 auf Intensivstation

Neun Menschen starben seit gestern an oder mit einer Covid-Erkrankung, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 23,4. In den vergangenen sieben Tagen wurden 164 Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie in Österreich waren 13.626 Tote im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 zu beklagen.

Die Zahl der Spitalspatienten insgesamt und der Intensivpatienten ging zurück. Mit einer Covid-Erkrankung lagen am Christtag 1223 Menschen im Krankenhaus, um 141 weniger als am Heiligen Abend. Von ihnen wurden 390 auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit gestern um 28 und ist innerhalb einer Woche um 106 Patienten zurückgegangen. Allerdings sind das angesichts des befürchteten massiven Infektionsanstiegs in Zusammenhang mit der Omikron-Variante alles andere als beruhigende Werte.

Kaum Impfungen am Heiligen Abend

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 518.701 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 436.401 aussagekräftige PCR-Tests und somit um rund 200.000 weniger, als am Freitag gemeldet worden waren. Insgesamt wurden bisher 154.113.368 Corona-Tests durchgeführt. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 0,5 Prozent, was genau im Schnitt der vergangenen Woche lag.

Impfen stand am Heiligen Abend bei den Österreicherinnen und Österreichern nicht im Vordergrund: Lediglich 5885 Stiche wurden am Freitag verabreicht. Etwa ein Zehntel (590) davon waren Erststiche, 1832 Impfungen Zweitstiche und 3463 oder 58,84 Prozent waren Drittstiche. 6.277.608 Menschen und somit 70,3 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Schutzrate in Burgenland am höchsten

Die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) ist nach wie vor im Burgenland mit 75,6 Prozent am höchsten. In Niederösterreich haben 72 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 70 Prozent. Es folgen Wien (69,5 Prozent), Tirol (69,2 Prozent), Vorarlberg (67,5 Prozent), Salzburg (66,9 Prozent) und Kärnten (ebenfalls 66,9 Prozent). Oberösterreich ist weiter das Schlusslicht mit 66 Prozent.

Die meisten Neuinfektionen wurden in Wien mit 584 registriert, gefolgt von Niederösterreich mit 335 und Oberösterreich mit 279. Aus Tirol wurden 244 Neuinfektionen eingemeldet, aus der Steiermark 220, aus Salzburg 139, aus Kärnten 129, aus Vorarlberg 115 und aus dem Burgenland 40.

Keine Daten zur Entwicklung von Omikron

Daten zur Entwicklung der Infektionen mit der Omikron-Variante waren auch am Christtag nicht verfügbar. Experten erwarten, dass Omikron bald die dominierende Coronavirus-Variante in Österreich sein wird. Infektiologe Christoph Wenisch sagte in einem Interview mit dem "Kurier", dass die Variante "ein Weihnachtsgeschenk" sei. Omikron werde "uns rasch umdenken lassen und Maßnahmen - etwa ob man mit Schnupfen in die Quarantäne muss - wird man neu bewerten müssen". Am Beginn der Pandemie habe es geheißen, dass Covid-19 vom Schweregrad etwa zehn Mal so schwer wie Influenza sei. "Ende des Jahres 2020 war Covid-19 dann nur noch dreimal so schwer wie Influenza. Wenn das Virus leichter übertragbar ist, wird es weniger virulent", so Wenisch. Allerdings werde das Coronavirus nicht mehr weggehen, "das Virus müssen wir ertragen".

