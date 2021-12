Mann schlief beim Kochen ein und erlitt Rauchgasvergiftung

Bei drei Bränden am Christtag in Kärnten sind zwei Männer verletzt worden, auch entstand hoher Sachschaden.

Ein 57-Jähriger aus Maria Wörth war beim Kochen eingeschlafen, er erlitt eine Rauchgasvergiftung. In Spittal/Drau bemerkte ein Feuerwehrmann Rauch im Dach eines Hauses, dessen Bewohner gerade weg waren. In Feldkirchen brannte ein Wintergarten, bei Löschversuchen wurde ein 67-Jähriger verletzt, wie die Polizei am Stefanietag mitteilte.

Der Mann aus Maria Wörth (Bezirk Klagenfurt Land) hatte eine Pfanne mit Speisen zum Aufwärmen auf seinen Elektroherd gestellt, war gegen 17.15 Uhr aber eingeschlafen. Das Kochgut brannte an, es kam zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung. Eine Nachbarin bemerkte dies und alarmierte die Feuerwehr. Gemeinsam mit einem anderen Nachbarn konnte sie den Mann aus seiner Wohnung bringen. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

In Winklern in Spittal an der Drau hatte ein Feuerwehrmann und Nachbar gegen 19.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoß eines Wohnhauses wahrgenommen und sofort die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte den Brand im Bereich der Zwischendecke in der Küche lokalisieren und löschen. Die Ursache muss noch von der Polizei ermittelt werden. Durch den Brand entstand zwar hoher Sachschaden, Personen aber wurden nicht verletzt.

In der Früh am Stefanitag brach in einer Wohnung im ersten Stock eines Wohnhauses in Feldkirchen im Wintergartens ein Brand aus. Die 58-jährige Wohnungsbesitzerin bemerkte gegen 2.30 Uhr das Feuer, ihr 67-jähriger Lebensgefährte führte daraufhin Löscharbeiten mittels Handfeuerlöscher durch. Sie verständigte die Feuerwehr und beide verließen dann die Wohnung im Glauben, die Flammen erstickt zu haben. Die Einsatzkräfte entdeckten beim Eintreffen jedoch ein erneutes Aufflammen des Brandes, brachten ihn aber rasch unter Kontrolle. Der Mann erlitt durch die eigenen Löscharbeiten Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Klagenfurt eingeliefert. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden, jedoch dürfte der Brand von einer brennenden Kerze ausgelöst worden sein.

(APA)