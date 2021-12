Mikaela Shiffrin verpasst Weltcuprennen wegen positivem Coronatest

Die US-amerikanische Skirennläuferin galt als große Favoritin für das Rennen am Dienstag in Lienz. Nach einem positiven Coronatest befindet sie sich jetzt in Quarantäne - und verpasst das Rennen.

Die Gesamtführende Mikaela Shiffrin wurde positiv auf Corona getestet. Das teilte sie Montag via Social-Media Plattform Twitter selbst mit. „Ich wollte euch alle wissen lassen, dass es mir gut geht, aber leider hatte ich einen positiven COVID-Test“, schreibt die 26-Jährige unter ein Selfie von ihr. Sie folge nun dem Protokoll und befinde sich demnach in Isolation. Am Weltcuprennen der alpinen Ski-Frauen am Dienstag und Mittwoch in Lienz kann die Favoritin also nicht teilnehmen. Shiffrin wünscht ihren Teamkolleginnen alles Gute: „Ich werde euch anfeuern. Ich danke euch allen für eure Unterstützung. Wir sehen uns im neuen Jahr.“

Shiffrin gewann vor zwei Jahren sowohl den Riesentorlauf, als auch den Slalom in der Dolomitenstadt. Sie führt im Gesamtweltcup mit 750 Punkten vor der Italienerin Sofia Goggia (635 Punkte) und Titelverteidigerin Petra Vlhova aus der Slowakei (435 Punkte). Das nach Lienz nächste Rennen ist für 4. Jänner mit dem Slalom in Zagreb angesetzt.

Bereits andere Corona-Fälle

Shiffrin ist nicht die erste Topläuferin, die wegen Corona ein oder mehrere Rennen in diesem Winter verpasst. Die beiden Riesentorläufe in Courchevel auslassen musste die Vorarlbergerin Katharina Liensberger, die Schweizerin Lara-Gut Behrami fehlte gleich in vier Bewerben, musste sie doch auch vor Courchevel schon für die zwei Speedrennen in Val d'Isere passen. Die Starts von Liensberger und Gut-Behrami in Lienz sind noch nicht bestätigt.

(APA/red)