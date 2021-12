70. Vierschanzentournee: Der Flug in die Zukunft

Drucken

Hauptbild • Tadeusz Mieczynski / EXPA / pict

Österreichs Adler warten seit 2015 auf den Sieg, erneut ruht die Hoffnung vorwiegend auf Stefan Kraft. Über Oberstdorfer Weisheiten, Überflieger, ihre Karrieren nach der Karriere, neue Ziele – und die sanfte Landung in Peking.

Ruft die Vierschanzentournee, landen die Skispringer im Rampenlicht. Dann sind Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen Epizentren der nordischen Wintersportwelt, hat der Fachjargon mit Telemark, „Kacherl“ oder Bakken bis zum Dreikönigstag Hochsaison. Die nunmehr 70. Auflage des Schanzenklassikers (Preisgeld 96.000 Euro, dazu den „Goldenen Adler“) hebt am Mittwoch im beschaulichen Oberstdorf an. Dort ist es jedoch still. Zuschauer gibt es – bei der ganzen Tournee – ob der Pandemie keine.