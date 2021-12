Vater verabreicht Fünfjähriger in Italien Kokain statt Abführmittel

Die Staatsanwaltschaft in Ravenna geht dem Verdacht nach, der Mann habe seine Tochter mit Kokain vergiftet. Das Mädchen ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die italienische Justiz hat Ermittlungen gegen einen Mann eingeleitet, der seiner fünfjährigen Tochter anstelle eines Abführmittels Kokain verabreicht hat. Wie italienische Medien am Montag berichteten, rührte der Mann am Heiligen Abend in seinem Haus in Ravenna anstelle des Abführmittels Kokainpulver in ein Glas Wasser und gab es seiner Tochter zu trinken.

Der Mann rief nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa den Krankenwagen, nachdem sich der Gesundheitszustand seiner Tochter verschlechterte. Das Mädchen wurde daraufhin in ein Krankenhaus in Bologna gebracht. Laut Ansa war sie am Montag außer Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft von Ravenna leitete wegen des Vorfalls eine Untersuchung ein. Bei einer Hausdurchsuchung wurden laut Ansa Kokainspuren gefunden.

(APA/AFP)