Serbiens riskante Silvesterfeiern

Trotz Corona locken Belgrad und andere Städte zum Jahreswechsel mit Partys und großen Konzerten. Serbiens Epidemiologen zeigen sich darüber entsetzt: „Das wird sich in den kommenden Monaten bitter rächen.“

Am Vorabend des dritten Coronajahres wächst in ganz Europa die Sorge vor einer neuen Infektionswelle. Statt des kollektiven Abzählens der letzten Jahressekunden auf Marktplätzen, in Wirtshäusern und Tanztempeln ist fast auf dem ganzen Kontinent Sektgläserklingen im kleinen Kreis angesagt. Nicht so in Serbien: Fast wie im Vor-Corona-Leben lockt die Partymetropole Belgrad mit unzähligen Silvesterfeiern und Konzerten.

Als hätte es Covid nie gegeben: Nicht nur der unverwüstliche Balkan-Barde Goran Bregović, sondern fast alle bekannteren Sängerinnen und Sänger des Landes werden in der Neujahrsnacht in der serbischen Hauptstadt auftreten. „Die spektakulärste Silvesterfeier“ verspricht Belgrads „Stadtmanager“ Goran Vesić.