Der amerikanische Traum in der Langlaufloipe

Jessie Diggins schrieb in der vergangenen Saison US-Langlaufgeschichte. Als Gesamtweltcupsiegerin und Titelverteidigerin geht sie beim Etappenrennen an den Start: Sechs Tage sollen Körper und Geist für Olympia schärfen.

Lenzerheide. Der Blick zurück ist keiner, dem sich Jessie Diggins lang hingibt. „Ich versuche, mich nicht mit den Erfolgen der Vergangenheit aufzuhalten. Ich bin stolz darauf, weil sie für eine Menge harter Arbeit stehen, aber ich muss mich neu beweisen“, so die 30-Jährige. Mit historischen Lorbeeren ist sie in diesen Olympiawinter gestartet: Als erste Gesamtweltcupsiegerin und erste Titelverteidigerin aus den USA nimmt sie am Dienstag (14.20 Uhr, live ORF Sport+) die Tour de Ski in Angriff.

Die 16. Auflage des Langlaufhits wird mit einem Freistilsprint vor Fans in Lenzerheide eröffnet. Wer sich fünf Tage später die berüchtigte Alpe Cermis ins Ziel hinauf quälen wird, ist die Frage. Während zahlreiche Stars mit Blick auf Olympia ihren vorzeitigen Ausstieg angekündigt haben, erachtet Diggins nach drei Weltcuppodestplätzen das Etappenrennen als beste Vorbereitung. „So intensives Rennfahren bringt dich ziemlich schnell in Form.“

Höchstleistung konstant in Folge zu erbringen, war für Diggins, die als Teenager an Bulimie litt, ein Lernprozess, dessen Schlüssel sie in der Ernährung fand. „Mein Körper lebt Stress physisch aus, auch wenn ich mich selbst gar nicht gestresst fühle“, erklärte die 30-Jährige. Bei den Winterspielen 2018, als sie in allen sechs Disziplinen startete und im Teamsprint mit Kikkan Randall historisches Gold gewann, ließ Anspannung die Haut an ihren Fingern lösen. „Auch wenn die Folgen nicht angenehm sind, beflügelt mich dieser Druck.“

Shakes, viel Erdnussbutter und genau getaktete Essenszeiten sollen Diggins in Peking den Weg zur ersten US-Einzelmedaille im Langlauf ebnen, die Tour de Ski sei das mentale Aufwärmen dafür. „Wenn ich dann in Rennform bei Olympia antrete, weiß ich schon, wie es ist, alles zu geben.“

(swi)