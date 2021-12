Israel baut stark auf die Festung Golan

(c) APA/AFP

Die Regierung in Jerusalem forciert den Ausbau der Siedlungen auf dem annektierten Hochplateau an der syrischen Grenze. Die Golanhöhen sind von eminenter strategischer Bedeutung – neuerdings auch für die Energiegewinnung.

Das Camp Trump im Norden des Golan ist bis heute ein Versprechen geblieben. Aus Dankbarkeit dafür, dass Donald Trump kurz vor den israelischen Parlamentswahlen im März 2019 die annektierten Golanhöhen Israel zugesprochen und so seinem „Buddy“ Benjamin Netanjahu ein Wahlgeschenk bereitet hatte, ließ der damalige Premier eine riesige Tafel aufstellen. Zum Wohlgefallen des einstigen US-Präsidenten prangt darauf in goldenen Balkenlettern der Schriftzug „Trump Heights“, so wie auf allen Produkten des Trump-Imperiums – und daneben eine Menora, der siebenarmige Leuchter, mit einem Adler als Zeichen der israelisch-amerikanischen Freundschaft.

Eine große Geste aus der Ära Trumps und Netanjahus. Eine Siedlung ist bis dato indes nicht entstanden. Und den Namenszug des Ex-Präsidenten wird sie wohl auch nicht tragen, seit Trump in einem Interview seinen früheren engen Verbündeten Netanjahu wegen angeblicher Illoyalität mit derben Worten bedacht hat: „Fuck him.“