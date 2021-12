Endlich wieder Harfen im Jazz!

Brandee Younger, geboren 1983, lehrt auch Harfe an der New York University.

„Somewhere Different“, Brandee Youngers feinnerviges Album, ist ideale Lockdown-Musik. Im Zentrum steht die Harfe, heutzutage ein recht rares Instrument im Jazz. Leider.

Als Klingelton am iPhone ist sie kostenlos, als Zuckerguss auf bauschigen Arrangements unverzichtbar. Doch als Musikinstrument wird die seit der Antike bekannte Harfe in letzter Zeit viel zu selten verwendet. Auch im Jazz gilt sie heute nur als exotisches Beiwerk. Das, obwohl Jazzmusikerinnen wie Alice Coltrane und vor allem Dorothy Ashby in den 1960er-Jahren das traditionelle Zupfinstrument höchst originell eingesetzt haben.

Ein halbes Jahrhundert später sind nun endlich wieder neue Virtuosinnen der Harfe im Jazz aufgetaucht. Amanda Whiting, eine Britin, die sich lang mit Hochzeitsmusik durchschlug, wurde vom Label Jazzman entdeckt. Sie präsentiert auf ihrem Debütalbum „After Dark“ sublime Kammermusik aus eigener Feder, ihre davor als Appetizer veröffentlichte EP enthält Stücke wie „Little Sunflower“, die schon Dorothy Ashby mustergültig eingespielt hat.