Winterzirkus gewinnt die Zitterpartie

Hauptbild • Julia Eder ist die neue Geschäftsführerin des Salzburger Winterfests. • (c) Wildbild

Weil der Lockdown rechtzeitig endete, kann das Winterfest im Salzburger Volksgarten mit sechs Produktionen aus aller Welt seinen 20. Geburtstag feiern. In Graz gastiert unterdessen der Cirque Noël.

Die vergangenen Wochen waren für Julia Eder eine Hochschaubahn der Gefühle. Noch bei der Programmpräsentation Anfang November war die neue Geschäftsführerin des Winterfests im Salzburger Volksgarten sicher, dass die Jubiläumsauflage des Zirkusfestivals – das Winterfest findet heuer zum 20. Mal statt – wie geplant mit zwei Zelten, Gastronomie und einer Freiluft-Sondershow als Geburtstagsgeschenk über die Bühne gehen kann.

Ein paar Tage später war alles anders, der Lockdown stellte das Winterfest wie schon im vergangenen Jahr ganz infrage. Doch seit vor ein paar Tagen die erste Premiere – „Backbone“ der australischen Compagnie Gravity & Other Myths – mit Standing Ovations gefeiert wurde, ist Eder etwas entspannter. „Die Stimmung ist heuer etwas ganz Besonderes, es ist so viel positive Energie da. Man spürt, wie dankbar alle sind, dass wieder gespielt werden darf“, erzählt Eder, die gemeinsam mit ihrem Team das Festival in den vergangenen Monaten je nach Infektionslage „gefühlt 150-mal“ umgeplant hat.